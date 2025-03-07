Недвижимость по уму

Росреестр стал одним из первых органов власти, начавших использовать государственные сервисы с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Как пояснили «Ъ» в ведомстве, использование цифрового помощника — регистратора «Ева» — позволило сократить время приема документов при регистрации прав собственности на недвижимость с 25 до 5 минут. Другой ИИ-сервис — «Умный кадастр» — позволяет чиновникам выявлять до 40 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости в день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Внедренный Росреестром цифровой помощник-регистратор «Ева» позволяет автоматизировать прием документов на предоставление услуг МФЦ и частично автоматизировать их обработку ведомством. На данный момент «Ева» используется в 85 регионах РФ, рассказали «Ъ» в Росреестре, отметив, что применение сервиса кардинально изменило процесс приема и рассмотрения относящихся к этому ведомству документов. Если раньше сотрудник МФЦ вручную формировал заявление, указывал в нем цель обращения, вносил сведения о заявителе и объекте недвижимости, то цифровой помощник позволяет осуществлять все эти действия автоматически.

«Ева» обрабатывает загруженные договоры купли-продажи и доверенности, находит в них необходимые сведения и автоматически формирует заявления. Исключение из процесса приемки документов рутинных операций позволило сократить его (при типовой сделке) с 25 до 5 минут.

Кроме того, ранее при госрегистрации прав на недвижимость сведения о сторонах сделки и объекте недвижимости, указанные в договоре купли-продажи, «вручную» сравнивались с данными из доверенностей, заявлений, а также из ЕГРН. Таким же образом объект недвижимости проверялся на наличие ареста и иных обременений. «Ева» осуществляет эти операции автоматически. «В результате время правовой экспертизы по типовой сделке сократилось в пять раз, с 35 до 7 минут»,— рассказали в ведомстве. В Росреестре подчеркивают, что, несмотря на внедрение технологий ИИ, полномочия по принятию итогового, юридически значимого решения по-прежнему остаются за человеком — госрегистратором прав.

Еще один ИИ-сервис Россреестра — «Умный кадастр». Он был разработан еще в 2021 году в рамках эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. До его внедрения мониторинг использования земель осуществлялся преимущественно вручную, точечно и с ограниченными ресурсами, выявляя в среднем в год не более 7 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости. Сейчас благодаря сервису за день можно находить до 40 тыс. таких объектов. Как рассказывал в интервью «Ъ» глава ведомства Олег Скуфинский, инструмент помогает понять, где накладываются границы участков, какие объекты не стоят на учете, какой существует разрыв в данных различных реестров,— все это позволяет выстроить приоритеты и принимать управленческие решения для наведения порядка с данными (см. «Ъ» от 19 июля 2022 года). Как сообщили «Ъ» в ведомстве, далее Росреестр планирует «увеличить количество выявляемых сервисом сущностей».

Отметим, что правительство намерено учитывать внедрение сервисов и решений с ИИ при оценке эффективности цифровой трансформации ведомств — решение об этом было принято в январе на заседании подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации госуправления под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Венера Петрова