Пермь приблизят к Петербургу

Председатель Совета судей Виктор Момотов подвел промежуточные итоги судебной реформы и обозначил направления ее развития. По его мнению, конфигурацию апелляционных и кассационных округов предстоит уточнить, а судебному департаменту предоставить право перераспределять вакансии между судами. Это позволит сгладить диспропорции в нагрузке на судей низовых судов, согласен эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Совета судей Виктор Момотов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Председатель Совета судей Виктор Момотов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Совет судей выступил с инициативой пересмотра границ апелляционных судебных округов для удобства обращения в них граждан и лучшего распределения судебной нагрузки. Об этом 28 марта заявил председатель Совета судей Виктор Момотов на научно-практической конференции «Судебная власть и судоустройство», которая состоялась в РУДН. Он пояснил, что прошло уже пять лет с момента проведения реформы и начала работы новых судов, сформированных по экстерриториальному принципу, так что пришло время подвести первые итоги и наметить направления дальнейшего развития.

Глава Совета судей считает, что реформа достигла своей главной цели — обеспечила реальную независимость судебных инстанций. Он напомнил, что для эффективного исправления судебных ошибок была введена так называемая сплошная кассация, в то время как Верховный суд (ВС) получил возможность заняться обеспечением единообразия судебной практики на территории всей страны, рассматривая дела выборочно. При этом данные судебной статистики показывают, что кассационные суды стали выявлять значительно больше нарушений, чем президиумы судов областного звена до реформы, по гражданским делам доля удовлетворенных жалоб возросла с 4% до 18%, по административным — с 3% до 16%, по уголовным — с 8% до 33%, подчеркнул господин Момотов.

Концептуально проведенная реформа была правильной, но отдельные аспекты обновленного судоустройства могут корректироваться, в частности остаются вопросы по доступности и техническому оснащению судов, продолжил председатель Совета судей. Также он отметил, что сейчас судебная нагрузка между разными кассационными и апелляционными судами распределена неравномерно: в одних судах она существенно превышает средний уровень, а в других — заметно ниже. Поэтому Совет судей подготовил и направил в ВС законопроект, которым предлагается исключить несколько регионов из состава первого и четвертого апелляционных округов и включить их в состав второго округа, где нагрузка ниже средней почти в два раза. В частности, под юрисдикцию Второго апелляционного суда (он расположен в Санкт-Петербурге) должны уйти Пермский краевой суд, который сейчас входит в четвертый округ (апелляционный суд находится в Нижнем Новгороде), а также Калининградский, Новгородский и Псковский облсуды — сейчас их решения проверяет Первый апелляционный суд, который также находится в Москве.

Кроме того, напомнил Виктор Момотов, Советом судей был разработан законопроект, в соответствии с которым при неравномерном распределении служебной нагрузки судебный департамент при ВС получит возможность перераспределять вакансии на должности судей и штатную численность работников аппаратов между судами. По данным “Ъ”, речь идет о проекте закона о нормах служебной нагрузки, в соответствии с которым основным критерием при планировании и определении штатной численности судей определенного суда становится не количество проживающих на территории судебного района людей, а объем и сложность рассматриваемых дел. В документе говорится, что при неравномерном распределении нагрузки судебный департамент перераспределяет образовавшиеся в судах вакансии на должности судей по согласованию с председателем ВС и с учетом мнения председателей соответствующих судов. На районном уровне такое перераспределение должно происходить по согласованию с председателем регионального суда и с учетом мнения председателей районных судов.

Такое нововведение предполагает все большую ориентацию судебной системы на собственные нормы и показатели, говорит ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Екатерина Ходжаева. Но, возможно, это и правильно: если отталкиваться только от численности населения, то возникает ситуация «то густо, то пусто». Особенно сильна диспропорция между крупными городами и удаленными территориями. Например, по данным судебного департамента Красноярского края, в Минусинском райсуде на одного судью в 2022 году с учетом специализации приходилось до 160–170 уголовных дел, а в Пировском — всего 33 дела. Загруженность судей остается одной из главных проблем российской судебной системы на протяжении всех последних лет, и именно ее судьи пытаются решить в первую очередь, резюмирует госпожа Ходжаева.

Анастасия Корня