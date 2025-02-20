Это вам не наградной отдел

Владимир Путин в четверг, 20 февраля, пришел в Верховный суд, чтобы поговорить с судьями об их непростой профессии и ее роли в сохранении стабильности государства. Впервые за последние несколько лет президент участвовал в совещании судей не посредством видео-конференц-связи, а лично, что, впрочем, мало кого удивило. Ведь в конце концов для него это была еще и возможность увидеться со своей бывшей однокурсницей Ириной Подносовой, которая с прошлого года возглавляет высшую судебную инстанцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и председатель Верховного суда России Ирина Подносова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и председатель Верховного суда России Ирина Подносова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Открывая совещание, Владимир Путин дал понять, что рассчитывает на компетентность и профессионализм собравшихся. Ведь должность судьи считают вершиной юридической карьеры, и далеко не каждому она по плечу. Это сложный, напряженный и очень ответственный труд, суды — это не «наградные отделы», и работа здесь не связана с положительными эмоциями, напротив, это всегда стресс, подчеркнул президент.

Призвание судьи, опираясь на право и закон, искать, находить и утверждать справедливость, объяснил Владимир Путин.

Тем более что нагрузка на представителей профессии продолжает расти, даже несмотря на ранее принятый «ряд значимых решений», направленных на ее оптимизацию, напомнил глава государства.

В числе основных задач, которые стоят перед судебной системой, господин Путин назвал продолжение работы по гуманизации уголовного правосудия и защите социальных прав граждан. Он попросил российских судей уделять пристальное внимание защите интересов участников специальной военной операции и членов их семей, многодетных граждан, людей с ограниченными возможностями и других социально незащищенных категорий. Но ключевой составляющей в работе судов является справедливость, заключил президент: «Потому что, если люди видят, что государство — а вы представляете государство, когда решаете судьбы людей,— справедливо в отношении своих граждан, государство становится устойчивым».

После этого слово взяла председатель Верховного суда (ВС) Ирина Подносова. Она заверила главу государства, что на фоне неуклонного роста количества рассматриваемых дел (если в 2023 году их было около 39 млн, то в 2024-м — уже более 42 млн) суды продолжают работать на высоком профессиональном уровне. Однако оптимизация нагрузки остается одной из наиболее актуальных задач, признала глава ВС.

Отметив «обоснованное и своевременное решение законодателя о проведении реформы судебных пошлин» (по убеждению госпожи Подносовой, повышение этих пошлин не повлияло на доступность правосудия), докладчица пообещала новые меры, направленные на исключение избыточных судебных процедур и более широкое применение внесудебных механизмов.

В частности, ВС поддерживает правительственный законопроект о внесудебном взыскании задолженности по налогам и сборам с физических лиц.

А взыскание задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства посредством осуществления исполнительной надписи нотариуса (такой законопроект уже принят Госдумой в первом чтении) ВС предлагает сделать обязательной процедурой.

Председатель ВС также отметила рост числа административных дел, связанных с обеспечением пребывания в России иностранцев: в прошлом году их число по сравнению с предыдущим годом выросло на 31%, а количество выдворений — на 34%. В наступившем году ВС обобщит эту практику, пообещала она.

Кроме того, ВС установил возможность банкротства иностранных организаций в России «при наличии тесной связи этой организации с территорией государства», сообщила председатель ВС. Конечно, согласилась она, лучше было бы урегулировать это на законодательном уровне, но судьи исходили из того, что права российских кредиторов не могут остаться без защиты. «К концу 2024 года арбитражными судами первых инстанций было введено 72 процедуры банкротства иностранных организаций»,— добавила Ирина Подносова.

Председатель ВС сообщила о снижении общего количества уголовных дел. Их в прошлом году суды рассмотрели 670 тыс., на 9% меньше, чем в предшествующем.

Доля оправдательных приговоров по-прежнему остается на уровне 0,3%, следует из представленных председателем ВС данных. Однако, по ее мнению, гуманизация уголовного законодательства отражается на практике назначения наказания: только 29% осужденных приговорены к реальному лишению свободы.

Очень важно, что в своем выступлении президент сказал о необходимости продолжать работу по гуманизации уголовного законодательства и правоприменительной практики, считает президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина. Другой важный посыл, что правосудие рассматривается как приоритетный фактор устойчивого развития страны, добавляет она: «Ощущение справедливости должно быть не только у истца или подсудимого, но и у тех людей, кто отправляет это правосудие».

Анастасия Корня