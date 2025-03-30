Военкора «Первого канала» Анну Прокофьеву похоронили с воинскими почестями

В Москве с воинскими почестями похоронили 35-летнюю журналистку «Первого канала» Анну Прокофьеву. Ее могила находится на Троекуровском кладбище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ангелина Зайцева / РИА Новости Фото: Ангелина Зайцева / РИА Новости

«"Сестренка" — так ее называли в ставшей родной 155-й бригаде. И в кадре, и за кадром Аня была бойцом. Стойким, сильным, бесстрашным»,— сообщили на «Первом канале».

Прощание с журналисткой началось сегодня в 13:30 мск. Проститься с военкором пришли десятки сотрудников СМИ. Во время церемонии выступил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст — он сказал, что работая в зоне военных действий на Украине погибшая выполняла не только «свой профессиональный долг, она защищала Родину». На прощание прислали венок от президента России Владимира Путина, также цветы прислали ее родители, военные российские формирования и СМИ.

«Первый канал» сообщил о гибели госпожи Прокофьевой 26 марта. Съемочная группа подорвалась на мине в Белгородской области — оператор Дмитрий Волков получил ранения. Анна Прокофьева вела репортажи из зоны СВО с 2023 года.