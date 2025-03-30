В Москве проходит церемония прощания с военкором «Первого канала» Анной Прокофьевой

На Троекуровском кладбище проходит прощание с погибшим военкором «Первого канала» Анной Прокофьевой, передает «РИА Новости». Церемония началась в 13:30 мск. Проститься с журналисткой пришли десятки сотрудников СМИ.

«Знаете, люди, которым больше всех нужно, первые бросаются спасать детей из огня, первые сдают кровь, первые вступают в борьбу с несправедливостью… На самом деле Аня была там, где считала быть необходимо. И она выполняла не только свой профессиональный долг, она защищала Родину»,— сказал гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст во время церемонии.

На прощание прислали венок от президента России Владимира Путина. Венки также прислали родители Анны Прокофьевой, многие СМИ, 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада «Ветераны», отряд «Викинг» и другие военные формирования России.

«Первый канал» сообщил о гибели Анны Прокофьевой 26 марта. Съемочная группа подорвалась на мине в Белгородской области — оператор Дмитрий Волков получил ранения. Анне Прокофьевой было 35 лет. На «Первом» она вела репортажи из зоны СВО с 2023 года, до этого работала в испанской редакции агентства «Россия сегодня».