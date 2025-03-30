Трампа не пугает возможный рост цен на автомашины в США

Дональд Трамп в интервью NBC News опроверг информацию СМИ о том, что он якобы просил автопроизводителей не повышать цены после того, как он введет 25-процентные импортные пошлины на автомашины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Pool / AP Дональд Трамп

Фото: Pool / AP

На днях The Wall Street Journal сообщила, что во время встречи с представителями американского автопрома, которая прошла в середине марта, Дональд Трамп якобы предупредил руководителей концернов, что им не стоит повышать цены на автомобили в качестве ответной меры на введение импортных пошлин. Как сообщает газеты, в ходе разговора президент сказал, что Белый дом негативно отнесется к такому развитию событий.

«Нет, я никогда этого не говорил,— заявил NBC президент.— Мне абсолютно все равно, повысят ли они цены, потому что люди начнут покупать автомобили американского производства». Он даже добавил, что «надеется, что они повысят цены», повторив, что это подтолкнет американцев к покупке американских автомобилей.

На вопрос о том, что же он недавно сказал руководителям автомобильной промышленности, господин Трамп ответил: «Это было поздравление: если вы будете производить свои автомобили в США, вы заработаете много денег. Если вы этого не делаете, вам, вероятно, придется перенести производство в США, потому что если вы производите свои автомобили в Соединенных Штатах, то не платите пошлины».

Подробнее — в материале «Ъ» «Экспорт автомобилей в США притормозят пошлинами».

Кирилл Сарханянц