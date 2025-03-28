WSJ: Трамп велел автопрому США не повышать цены из-за введения импортных пошлин

В ходе встречи с представителями американского автопрома, которая прошла в середине марта, Дональд Трамп предупредил руководителей концернов, что им не стоит повышать цены на автомобили после того, как он введет 25-процентные импортные пошлины. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Как считает господин Трамп, введение пошлин заставит иностранцев открывать автомобильные заводы в США, а это приведет к экономическому росту страны. По его оценке, автомобильные пошлины за два года могут принести в бюджет от $600 млрд до $1 трлн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Osorio / Reuters Фото: Carlos Osorio / Reuters

В разговоре с руководителями автоконцернов США президент сказал, что Белый дом негативно отнесется к повышению цен на автомобили. По словам господина Трампа, американский автопром должен быть благодарен ему, он долго рассказывал, какую выгоду американские автопроизводители получат от тарифов, утверждают источники газеты.

При этом многие представители автопрома не видят в этом решении президента ничего хорошего. «Трудно представить, что введение тарифов со временем не повлияет на цены»,— сказал Мэтт Блант, президент Американского совета по автомобильной политике, в который входят GM, Stellantis и Ford. Представители индустрии отмечают, что задумка президента в теории хороша, вот только на перенос производства в США компаниям в любом случае понадобятся годы. В то время как, по оценкам Morgan Stanley, запаса автомобилей у дилеров хватит на два-три месяца. А уже с мая они вынуждены будут повысить цены в среднем на 11–12%.

Кирилл Сарханянц