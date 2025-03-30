Часами разделенные

Известная российская шахматистка Екатерина Лагно стала центральной фигурой скандальной истории. Лагно отказалась выступать на очередном этапе серии Гран-при, важной составляющей чемпионского цикла, обвинив Международную федерацию шахмат (FIDE) в политической ангажированности. Поводом для демарша оказался приз за самую красивую партию февральского турнира серии в Монако. Несмотря на то что большинство экспертов не сомневалось в том, что его заслужил поединок Екатерины Лагно, дорогие часы достались бывшей чемпионке мира Александре Костенюк, которая после начала специальной военной операции на Украине сменила российское спортивное гражданство на швейцарское.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Лагно (слева) и Александра Костенюк на турнире в Монако (февраль 2025 года)

Фото: Niki Riga / FIDE Екатерина Лагно (слева) и Александра Костенюк на турнире в Монако (февраль 2025 года)

Фото: Niki Riga / FIDE

В минувшие выходные в главную тему обсуждения на шахматных медиаресурсах превратилась ситуация с российской шахматисткой Екатериной Лагно. Она отказалась выступать на стартующем в середине апреля пятом, предпоследнем этапе серии Гран-при Международной федерации шахмат, являющейся важной составляющей женского чемпионского цикла. После четырех этапов Лагно находится за пределами десятки ее общего зачета, но в случае успешного выступления на двух оставшихся еще могла претендовать на попадание в число двух лучших шахматисток серии. Они получат право выступить в Кандидатском турнире, определяющем обладательницу статуса претендентки на чемпионское звание.

В официальном пресс-релизе FIDE отказ Екатерины Лагно коротко объясняется «персональными причинами». Однако ясно, что речь идет о громком демарше.

Екатерина Лагно, располагающаяся на седьмой позиции в рейтинге FIDE (из россиянок чуть выше нее, на пятой, лишь Александра Горячкина) и имеющая в послужном списке множество ценных достижений, опубликовала в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) армянской шахматистки Лилит Мкртчян (сама Лагно не имеет аккаунтов в соцсетях) открытое письмо, адресованное президенту FIDE своему соотечественнику Аркадию Дворковичу. Оно посвящено событию, случившемуся еще в феврале на третьем этапе Гран-при в Монако.

В письме Лагно рассказывает о «неприятном инциденте». На турнире за самую красивую партию был предусмотрен специальный приз — часы Cartier. Екатерина Лагно, как и подавляющее большинство экспертов, была уверена, что его заслужила именно она за победу эффектной атакой в поединке против немки Элизабет Петц. Однако комиссия отдала часы другой известной шахматистке — Александре Костенюк — за выигрыш у китаянки Тань Чужнъи.

Лагно назвала вердикт шоком, поскольку, по ее мнению, «зрелищность» партии Костенюк обеспечила лишь «неоправданная» жертва со стороны соперницы. Екатерина Лагно сообщила, что не может объяснить «оскорбительное и унижающее ее достоинство» решение «не чем иным, кроме как политической ангажированностью»: «Приз просто не мог достаться русскому игроку».

Зарубежные издания ChessBase, Chess.com, конечно, «расшифровали» это заявление, напомнив детали биографий Екатерины Лагно и Александры Костенюк.

35-летняя Лагно, уроженка Львова, до элитного уровня дозрела, переехав в Донбасс, в 2014 году сменила украинское гражданство на российское, а с 2022-го, как и все другие отечественные шахматисты, вынуждена выступать в соревнованиях в нейтральном статусе из-за международных санкций. При этом она постоянно подчеркивала преданность стране, которую представляет более десяти лет.

40-летняя Костенюк всю жизнь, даже живя за границей, представляла Россию и как россиянка в 2008 году завоевала титул чемпионки мира, который потеряла в 2010-м. Однако через несколько месяцев после начала специальной военной операции Александра Костенюк поменяла спортивное гражданство на швейцарское.

Аркадий Дворкович, комментируя ЧП для ТАСС, сказал, что «очень сожалеет о возникшей ситуации», но подчеркнул, что часы были «частным призом от спонсора турнира», имея в виду, что формально FIDE к нему не имела отношения.

Правда, у двух из трех членов жюри, на которых указала Екатерина Лагно, к шахматам и шахматной политике отношение самое прямое. Грузин Зураб Азмайпарашвили — президент Европейского шахматного союза, который Федерация шахмат России, жалуясь на создаваемые им «барьеры» для участия россиян в соревнованиях, в 2023 году покинула, перейдя в азиатский регион, латышка Дана Рейзниеце-Озола — топ-менеджер FIDE.

Александра Костенюк в комментарии для Chess.com призналась, что сама, выбирая самую красивую партию, проголосовала бы за партию Екатерины Лагно. Но шахматистка не видит «политического бэкграунда» в решении жюри. Костенюк сообщила, что «публично обсуждать столь серьезные обвинения» готова лишь при «наличии доказательств».

Элизабет Петц в интервью тому же ресурсу предположила, что при определении владелицы приза мог сказаться другой фактор. Она отметила, что Александра Костенюк — член шахматного клуба Монако и «выиграла много соревнований», проходивших в княжестве. «Она была гордостью Монако десятилетиями»,— сказал Петц, добавив, что, с ее точки зрения, россиянка — жертва скорее «пренебрежения деталями», нежели «политических пристрастий».

Сергей Карякин, знаменитый российский гроссмейстер, который поменял украинское гражданство на российское одновременно с Екатериной Лагно, в 2022 году был дисквалифицирован FIDE за публичную поддержку спецоперации, а теперь является членом Совета федерации РФ, заявил “Ъ”, что «победа Лагно, безусловно, значительно интереснее победы Костенюк» и он не сомневается, что перед федерацией «стояла задача вручить приз именно своей спортсменке».

По словам сенатора, в этом шаге FIDE, которая отличается, «к сожалению, не самым лучшим отношением к России», «нет ничего удивительного»: «Лагно, как и остальные российские игроки, соглашающиеся участвовать в ее соревнованиях, должны понимать, что отношение будет таким». При этом Сергей Карякин, оценивая отказ Екатерины Лагно продолжать играть в серии Гран-при, заметил, что шахматистке, «если турниры имеют спортивное значение», «все-таки не стоит поддаваться эмоциям».

Алексей Доспехов