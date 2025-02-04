Титульный твист

Конфликт, в который вовлечены Международная шахматная федерация (FIDE) и новая коммерческая серия Freestyle Chess Grand Slam Tour, продолжает обостряться. FIDE, считающая, что проект подрывает ее статус основного регулятора в шахматах, потребовала от спортсменов, желающих участвовать в этом состязании, то есть от целого ряда суперзвезд, подписать документ, благодаря которому они смогут в «разовом порядке», «в качестве исключения» выступить в них, в противном случае угрожая им лишением права играть в чемпионском цикле. Инвестор серии Ян Хенрик Бюттнер приравнял тактику федерации к незаконному «принуждению», а первый номер мирового рейтинга Магнус Карлсен — к грубому нарушению структурой прежних обещаний, что, по его мнению, предполагает в том числе отставку ее президента Аркадия Дворковича. При этом Freestyle Chess уже пошла на уступки FIDE, согласившись отложить до конца года решение о присуждении своему победителю титула чемпиона мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (слева) и президент FIDE Аркадий Дворкович

Фото: FIDE 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (слева) и президент FIDE Аркадий Дворкович

Фото: FIDE

Международная шахматная федерация опубликовала заявление, в котором констатировала «отсутствие договоренностей» с запущенной в этом году новой коммерческой серией Freestyle Chess Grand Slam Tour. Документ вызвал в шахматном сообществе огромный резонанс, поскольку связан с очень громким конфликтом.

Freestyle Chess, в которой играют не в классические шахматы, а в те, которые чаще всего называют «шахматами Фишера» или «шахматами freestyle»,— крупный по меркам вида проект.

Призовой фонд первого релиза из пяти этапов составит $4 млн. Заявились в серию многие сильнейшие шахматисты, включая первого номера мирового рейтинга Магнуса Карлсена, завоевавшего в декабре звание «классического» чемпиона мира индийца Гукеша Доммараджу, а также других суперзвезд — американцев Фабиано Каруану, Хикару Накамуру и Левона Ароняна, узбека Нодирбека Абдусатторова, француза Алирезу Фирузджу. Она сразу вызвала резкое неприятие со стороны FIDE — прежде всего тем фактом, что организаторы собирались брендировать проект как «чемпионат мира по "шахматам Фишера"», а победителю присуждать звание чемпиона мира. Федерация обещала использовать «все юридические средства», чтобы отстоять свой статус ключевого регулятора в виде и избежать, по ее убеждению, возникшей угрозы раскола шахматного мира.

Из ее заявления между тем следует, что переговоры с организаторами Freestyle Chess не привели к положительным результатам. В нем говорится о том, что «настоящий чемпионат мира должен быть инклюзивным, с прозрачной квалификацией, соответствующей правилам и регламенту FIDE», а несоблюдение этих принципов «создает риск для целостности титула».

Но на констатации этого факта федерация не остановилась. Она выдвинула для игроков, «желающих участвовать в серии», что-то очень похожее на жесткий ультиматум.

FIDE обязала их до вечера вторника подписать «вейвер». Такой договор позволит им «в разовом порядке», «в качестве исключения» все же сыграть в Freestyle Grand Chess Tour в нынешнем году, избежав санкций за нарушение «контрактных обязательств» в отношении федерации. Она указывает, что только в этом случае они будут допущены к выступлению в текущем чемпионском цикле. Он завершится матчем за главный шахматный титул в 2026 году. FIDE уточнила, что, если Freestyle Chess перестанет употреблять сочетание «чемпион мира», она не будет применять «ограничения».

На это заявление уже последовал ответ от двух важнейших для серии фигур. И из него следует, что конфликт в ближайшее время вряд ли сойдет на нет.

Инвестор проекта, немецкий предприниматель Ян Хенрик Бюттнер обратился с открытым письмом к президенту FIDE Аркадию Дворковичу, в котором отметил, что «интенсивные переговоры» ни к чему не привели, а федерация вместо поиска конструктивных решений устроила «кампанию по харассменту» и «запугиванию» игроков. Господин Бюттнер утверждает, что ранее Freestyle Chess уже пошла навстречу структуре, выразив, в частности, готовность допустить ее к формированию регламента серии и участию в церемонии награждения чемпиона мира, а также к выплате ежегодной компенсации в $300 тыс. FIDE же, как полагает бизнесмен, хочет остаться «единственным регулятором» в шахматах, ради этого «оказывая давление на молодых и невинных игроков», которых Ян Хенрик Бюттнер считает своим долгом «защищать». «Вейвер», предложенный федерацией, он назвал «незаконным», а ее обвинения в адрес учредителей серии в попытке раскола напрочь отверг, подчеркнув, что «устанавливающая абсолютную власть» структура, наоборот, сама вносит такой раскол. В письме содержится обещание оспаривать ее действия в «соответствующих судах».

Кроме того, господин Бюттнер указал на то, что «нерешительность» Аркадия Дворковича означает, что он обязан «немедленно уйти в отставку».

В не менее агрессивной риторике выдержан и пост Магнуса Карлсена, идейного вдохновителя Freestyle Chess, в X. В нем норвежец также спрашивает господина Дворковича, «уйдет ли он в отставку» в связи с «принуждением игроков, злоупотреблением властью и неспособностью сдержать обещания». Господин Карлсен настаивает, что в конце прошлого года Аркадий Дворкович гарантировал, что из-за спора вокруг статуса серии шахматисты «не пострадают». Господин Дворкович сказал «РИА Новости», что «не видит никаких оснований для отставки», а Магнус Карлсен «неправильно интерпретирует дискуссии, которые в шахматном сообществе сейчас ведутся»: «Думаю, если состоится открытый разговор, все разъяснится. Мы всегда готовы к диалогу».

При этом Freestyle Chess все-таки пошла на некоторые уступки FIDE. Ян Хенрик Бюттнер объявил о том, что решение о присуждении победителю серии звания чемпиона мира откладывается на десять месяцев, до заключительного, декабрьского, этапа в Кейптауне.

Алексей Доспехов