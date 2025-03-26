Под Новороссийском выявили загрязнение реки Озерейка из-за горящей свалки

Загрязнение реки Озерейка фильтратом с горящего полигона ТКО на горе Щелба выявили под Новороссийском. Об этом сообщили в контрольно-ревизионном управлении города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Сотрудниками отдела экологической безопасности контрольно-ревизионного управления и администрации Новороссийского района осуществлен выезд для проверки данного факта. На момент обследования установлено поступление сточных вод характерного цвета по склону со стороны полигона ТКО»,— сообщили в Telegram-канале управления.

Публикации о возможном загрязнении реки Озерейка появились в интернете. После проверки информация о загрязнении водного объекта направлена в Министерство природных ресурсов Краснодарского края и Южное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для принятия мер.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что на мусорном полигоне произошел частичный сход грунта. Это привело к новым очагам возгорания, однако огонь при этом не распространился на лес. Площадь возгорания не превышает 800 кв. м.

Алена Воробьева