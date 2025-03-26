В Новороссийске на мусорном полигоне произошел частичный сход грунта

Сход грунта в Новороссийске на мусорном полигоне привел к новым очагам возгорания. Об этом сообщает краевой оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Новые очаги возгорания небольшие, уточнили в оперштабе Кубани. Площадь возгорания мусорной свалки при этом не распространилась и по состоянию на 26 марта не превышает 800 кв. м.

Специалисты ведут работу по устранению последствий. На сегодняшний день самосвалы выполнили свыше 4,2 тыс. рейсов, завезено более 58,8 тыс. кубометров грунта. В работах задействованы 92 человека и 43 единицы техники.

Ранее о подобном развитии событий предупреждал руководитель постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко. По его словам, угроза схода «мусорного оползня» на полигоне твердых коммунальных отходов существовала еще на пятые сутки тушения пожара.

Накануне в Новороссийске для тушения горящего полигона применили инновационные материалы. Спасатели использовали бентонитовые маты — материал из природной глины, обладающий свойствами гидроизоляции.

Мусорный полигон под Новороссийском загорелся в ночь на 13 марта 2025 года. 18 марта огонь удалось локализовать. С этого времени спасательные службы продолжают ликвидировать возгорание.

Алена Воробьева