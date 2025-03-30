Суд в Сочи отказал в разблокировке счетов жены экс-замначальника МЧС Кубани

Третий апелляционный суд в Сочи отказал супруге бывшего замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому края Сергея Симоненко в разблокировке счетов, которые были арестованы в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении ее мужа. Как пишет «Ъ», Светлана Симоненко просила снять арест со счетов для получения средств в пределах прожиточного минимума на каждого члена семьи ежемесячно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В декабре 2024 года эта же инстанция уже отказывала жене и дочери бывшего замначальника краевого главка МЧС в отмене обеспечительных мер в отношении имущества, арестованного по иску Генпрокуратуры РФ в июле 2024 года. Гособвинение тогда обратилось с иском о взыскании принадлежащих семье Симоненко активов в доход РФ.

По мнению госпожи Симоненко, разблокировка счетов необходима для обеспеченья приемлемых условий проживания ее семьи, в том числе, несовершеннолетних внуков. Краснодарский краевой суд не нашел оснований для отмены обеспечительных мер, Третий апелляционный суд оставил решение без изменений. Также суды отказали Светлане Симоненко в снятии ареста с принадлежащей ей недвижимости.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в феврале текущего года Басманный районный суд Москвы оставил Сергея Симоненко в столичном СИЗО до 4 мая. Он обвиняется в организации поджогов автомобилей и покушении на жизнь бывшего подчиненного. С момента задержания Сергея Симоненко в июле 2024 года защита несколько раз обжаловала меру пресечения, ссылаясь на проблемы со здоровьем обвиняемого, однако суд не нашел оснований для его освобождения из-под стражи.

Василий Хитрых