Суд отказал жене бывшего замначальника кубанского МЧС в снятии ареста со счетов

Третий апелляционный суд отказал Светлане Симоненко, жене бывшего замначальника краснодарского главка МЧС Сергея Симоненко, которая просила снять арест с ее счетов для получения средств в пределах прожиточного минимума на каждого члена семьи ежемесячно. Имущество господина Симоненко, его жены, дочери и зятя было арестовано в июле 2024 года после обращения Генпрокуратуры в суд с иском о взыскании в доход РФ принадлежащих семье активов. Разбирательство еще не завершено.

Светлана Симоненко в октябре 2024 года обратилась в суд за разблокированием счетов, обосновав это необходимостью обеспечить приемлемые условия проживания ее семьи, в том числе несовершеннолетних внуков. По мнению заявительницы, арест счетов исключает возможность содержания несовершеннолетних в привычных и единственно приемлемых для них условиях образа жизни, что приводит к потенциальному ухудшению качества их жизни.

Краевой суд, изучив доводы заявительницы, не нашел оснований для отмены обеспечительных мер, Третий апелляционный суд оставил решение без изменений. Аналогичную позицию суды двух инстанций сформулировали ранее, когда госпожа Симоненко в сентябре 2024 года попросила снять арест с принадлежащей ей недвижимости, заявительнице также было отказано.

Сергей Симоненко находится под стражей с июля 2024 года по обвинению в организации покушения на убийство и покушения на совершение поджогов автомобилей. Генпрокуратура настаивает на обращении активов его семьи в доход РФ в связи с тем, что имущество, по мнению надзорного ведомства, приобретено на неподтвержденные доходы.

Анна Перова, Краснодар