Экс-замначальника краевого ГУ МЧС Симоненко останется под стражей до 4 мая

Басманный районный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей Сергея Симоненко, бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе суда. Высокопоставленный сотрудник МЧС, обвиняемый в организации поджогов автомобилей и покушении на жизнь бывшего подчиненного, останется в следственном изоляторе до 4 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

С момента задержания Сергея Симоненко в июле 2024 года защита несколько раз обжаловала меру пресечения, ссылаясь на проблемы со здоровьем обвиняемого, однако суд не нашел оснований для его освобождения из-под стражи.

Полковник Сергей Симоненко служил в структурах МЧС с 2003 года, занимал должность начальника отдела технического обеспечения ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в октябре 2023 года был назначен заместителем руководителя регионального главка. По информации правоохранительных органов, господин Симоненко конфликтовал с бывшим подчиненным и привлек троих местных жителей для совершения поджогов его автомобилей, кроме того, в потерпевшего стреляли из травматического пистолета.

Подробности уголовного преследования Сергея Симоненко — в материале «Спасатель заказал поджоги».

Анна Перова