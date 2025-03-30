У Пита Хегсета нет секретов от жены

Вокруг министра обороны США Пита Хегсета разгорается новый скандал. The Wall Street Journal опубликовала информацию о том, что жена министра принимала участие во встречах мужа с иностранными коллегами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дженнифер Хегсет

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дженнифер Хегсет

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Еще не разрешился скандал вокруг участия журналиста в секретном онлайн-чате, в котором министр обороны США Пит Хегсет делился деталями операции против йеменских хуситов, как главу Пентагона снова обвиняют в халатном отношении к конфиденциальности и секретности. Как выяснила The Wall Street Journal, министр приглашает на встречи с иностранными коллегами свою жену. Причем речь идет не о светских приемах, а о рабочих встречах, на которых обсуждалась конфиденциальная информация.

Дженнифер Хегсет, как спешат напомнить американские журналисты, никогда не была сотрудником Министерства обороны США, зато работала продюсером новостного телеканала Fox News.

Одной из таких встреч была беседа в Пентагоне господина Хегсета с его британским коллегой Джоном Хили, на которой обсуждалось, в частности, прекращение передачи американских разведданных Украине, а также перспективы военного сотрудничества Британии и США. Кроме Дженнифер Хегсет на ней присутствовал и британский адмирал Энтони Радакин, профессиональный глава вооруженных сил страны.

Госпожа Хегсет также присутствовала на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, на которой обсуждались вопросы оказания помощи Украине. На этой встрече, по данным газеты, присутствовал и брат министра обороны.

По словам источников газеты, имевших отношение к обеим встречам, многие иностранные участники понятия не имели, кто такая Дженнифер Хегсет. Но и те, кто знал ее, публично не выразили ни удивления, ни возразили против ее присутствия. Как отмечается, понять, насколько ее присутствие повлияло на выбор обсуждаемых тем, не представляется возможным.

Как отмечает газета, министр имеет полное право приглашать на свои встречи кого угодно, тем не менее традиционно список участников ограничивается только теми, кому совершенно необходимо участвовать в таких встречах.

Кроме того, обычно участники должны обладать допуском к секретной информации. Госпожа Хегсет никогда не была сотрудником Министерства обороны США. Обычно супруги министров обладают невысоким допуском к секретной информации, однако в отношении госпожи Хегсет Пентагон отказался предоставить информацию о наличии у нее хоть какого бы то ни было допуска. По словам собеседников газеты, они не могут припомнить случая, когда жены министров участвовали в более или мене конфиденциальных рабочих встречах своих мужей.

Ранее министра обороны США обвиняли в халатности и распространении деталей военной операции против хуситов в чате, в который был приглашен главный редактор The Atlantic. Более того, министра поймали на очевидной лжи, когда журнал опубликовал чуть ли не поминутные планы операции уже после того, как господин Хегсет публично заявил, что не делал ничего подобного.

Виктор Буй