«Джей Ди Вэнс и его приятели явно не подходят для управления групповым чатом»

Скандал вокруг утечки секретных данных, связанных с планированием атаки США на хуситов в Йемене, был воспринят союзниками Америки как вопиющее нарушение норм безопасности, ставящее под сомнение обмен разведданными с Вашингтоном и безопасность совместных военных операций. Впрочем, открыто усомниться в надежности Штатов в качестве члена разведывательного альянса «Пять глаз», объединяющего пять англосаксонских стран, пока решился лишь премьер Канады Марк Карни. Другие члены альянса от публичной критики воздержались, но зато со стороны бывших чиновников, анонимных дипломатов и экспертов на высшие чины США обрушился шквал критики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: Blair Gable / Reuters Премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: Blair Gable / Reuters

Утечка секретных военных планов по вине высокопоставленных американских чиновников показала, что страны-союзницы должны больше «заботиться о себе», поскольку доверие к некогда ближайшему союзнику ослабевает. Так, премьер Канады Марк Карни прокомментировал беспрецедентный скандал, о котором всему миру стало известно 24 марта благодаря главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу, ставшему невольным участником секретного чата, где высшие чины администрации Дональда Трампа обсуждали план ударов по йеменским хуситам.

Комментируя скандал на следующий день, господин Карни отметил, что ошибка американской разведки — это «серьезная, серьезная проблема, и необходимо извлечь все уроки». Главный урок, который Оттава уже извлекла для себя, по его словам, состоит «в том, чтобы быть все более и более канадскими в наших оборонных возможностях, все более и более канадскими в наших решениях».

Громкие публичные высказывания Марка Карни можно было бы списать на то, что в Канаде полным ходом идет предвыборная кампания и чуть ли не главным ее вопросом стало противодействие недружественной политике США при Дональде Трампе. Однако скандал в Вашингтоне заставил занервничать и другие англоязычные страны, входящие вместе с США и Канадой в разведывательный альянс «Пять глаз», в рамках которого эти страны делятся между собой чувствительной информацией. Речь идет о Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Впрочем, в Канберре и Веллингтоне предпочли не обострять отношения с Вашингтоном из-за этого случая по крайней мере в публичном пространстве. «Этот инцидент — дело Соединенных Штатов. Австралия и Соединенные Штаты регулярно взаимодействуют по внедрению взаимно признанных стандартов защиты секретных материалов»,— отметили в МИД Австралии.

В схожей, беззубой манере эту тему прокомментировали и в правительстве Новой Зеландии. Хотя, как предположил бывший лидер лейбористов, занимавший ранее еще и пост министра обороны страны, Эндрю Литтл, за закрытыми дверями члены новозеландского правительства наверняка обсудили риски обмена разведданными с США.

Разумеется, свои оценки дало и новозеландское экспертное сообщество. «Это подтверждает то, что чувствовали многие из нас: господин Трамп выбирал людей по лояльности, а не по компетентности, и это был почти идеальный шторм, ожидающий своего часа»,— откликнулся на скандал в Штатах профессор Университета Отаго в Данидине Роберт Патман (цитата по Guardian).

Схожая ситуация наблюдалась в эти пару дней и в Великобритании. На публике британские министры и чиновники явно пытались минимизировать ущерб от скандальных разоблачений, настаивая на том, что союз с США крепок, а связь по линии разведок и оборонных ведомств остается безопасной.

Представитель британского премьер-министра Кира Стармера на брифинге 25 марта подчеркнул, что, несмотря на утечку, Лондон по-прежнему будет делиться с Вашингтоном разведывательной информацией.

Зато целая группа отставных военных, чиновников и министров Великобритании не стали деликатничать на этот счет. К примеру, экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал членов команды Трампа «деревенщиной» в колонке для газеты The Telegraph. Не удержался от нелесных оценок команды Дональда Трампа и лидер оппозиционных либеральных демократов Эд Дейви. «Джей Ди Вэнс (вице-президент США.— “Ъ”) и его приятели явно не подходят для управления групповым чатом, не говоря уже о самых мощных вооруженных силах в мире. Это должно заставить наши службы безопасности нервничать по поводу разведданных, которыми мы с ними делимся»,— заявил политик (цитата по Politico).

При этом британцы, как и в целом европейцы, явно оказались задеты не только самим фактом утечки, но и уничижительными комментариями членов команды Трампа о трансатлантических союзниках США. В переписке, напомним, Джей Ди Вэнс посетовал, как ему неприятно «снова выручать Европу», начиная военные действия для защиты судоходства, что будет главным образом в интересах европейской торговли. На что глава Пентагона ответил ему: «Я полностью разделяю твое отвращение к европейской халяве. Это патетика».

И, к слову, позднее президент США, по сути, полностью поддержал своего подчиненного, отметив в интервью Fox News 25 марта, что европейцы являются «нахлебниками». «Я думаю, что они нахлебники. Европейский союз абсолютно ужасно ведет себя с нами в торговле, просто ужасно»,— отметил Дональд Трамп, вновь пообещав ввести повышенные пошлины против ряда стран 2 апреля.

«Отрезвляет то, как они говорят о Европе, когда думают, что их никто не слушает. Но в то же время это не удивительно... Просто теперь мы видим их рассуждения во всей их недипломатической красе»,— сказал изданию Politico один из дипломатов страны-члена ЕС.

Между тем еще один британский экс-министр обороны Грант Шаппс отметил, что со стороны Штатов было бы неправильно считать, что европейские военные ничего не сделали для решения проблемы атак хуситов на торговые суда. «Я согласен, что Европа должна делать больше в сфере безопасности. Но сэр Кир (Стармер.— “Ъ”) должен напомнить США, что Великобритания лидирует в боевых действиях. Я санкционировал четыре удара RAF (Королевские военно-воздушные силы.— “Ъ”) по хуситам, а Королевский флот защищал судоходство в Красном море. Наши военнослужащие рисковали своими жизнями, чтобы защитить торговлю. Некоторым в Вашингтоне нужно напомнить об этом»,— написал Шаппс в соцсети X.

Наталия Портякова