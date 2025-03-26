The Atlantic опубликовал новую серию сообщений из секретного чата СНБ

Журнал The Atlantic сегодня, 26 марта, опубликовал новые сообщения из секретной чат-группы в мессенджере Signal по атаке на хуситов, опровергнув публичные заявления ее участников.

Первая публикация The Atlantic на эту тему появилась два дня назад, когда главный редактор Джеффри Голдберг сообщил, что был приглашен в чат, в котором участвовали вице-президент США, министр обороны, советник президента по национальной безопасности и другие члены администрации.

Разоблачение спровоцировало скандал, а некоторые законодатели даже требовали отставки советника по нацбезопасности Майка Уолца, пригласившего журналиста в чат.

Пытаясь сгладить ситуацию, министр обороны Пит Хегсет фактически обвинил журналиста во лжи, заявив, что никто в администрации Дональда Трампа «не отправлял текстовые сообщения с планами войны».

Собственно эти слова министра и опровергает новая серия опубликованных в The Atlantic сообщений. Судя по ним, в группе обсуждались мельчайшие детали операции. «Погода БЛАГОПРИЯТНА. Только что ПОДТВЕРДИЛ… что мы НАЧИНАЕМ операцию»,— говорится, например, в сообщении самого министра Хегсета. Более того, среди прочего он передал поминутный план операции: «12:15: F-18 В ВОЗДУХЕ… 14:15: Боевые дроны на позиции (ИМЕННО ТОГДА ДОЛЖНЫ УПАСТЬ ПЕРВЫЕ БОМБЫ)».

Представители администрации США, как и представители Министерства обороны, пока не прокомментировали новую публикацию.

Подробнее о скандале читайте в материале «Майк Уолц допустил неловкость рук».

Виктор Буй