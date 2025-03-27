Планы на межсезонье

Путешествие весной — неплохая возможность выгодно отдохнуть. К такому выводу, вероятно, пришли многие российские туристы, существенно нарастив объемы бронирований на март, апрель и май. «Деньги» выяснили, куда отправятся россияне и сколько им на это придется потратить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Весна — межсезонье на туристическом рынке. Зимние путешествия уже завершились, а с планированием летнего отдыха, кажется, пока можно повременить. Однако заметная доля соотечественников планирует путешествия именно в этот период. Так, согласно недавнему опросу «Яндекс Путешествий», взять отпуск весной в 2025 году собираются 10% российских туристов. Такое путешествие может выступить хорошим дополнением или альтернативой более существенным зимним или летним отпускам. На популярность весеннего отдыха указывают и высокие объемы продаж.

Весна в разъезд

Объем бронирований организованных туров на март — май, согласно Travelata.ru, за год вырос на 41%. Практически идентичные цифры приводят в «Слетать.ру», оценивая увеличение спроса в этом году на 42%. Судя по статистике, весной основной импульс рынку в целом обеспечивают зарубежные направления. Продажи туров по России, согласно расчетам аналитиков, за год выросли только на 5,2%. В Travelata.ru указывают, что доля внутренних направлений в структуре организованных продаж к аналогичному периоду прошлого года снизилась на пять процентных пунктов и на предстоящую весну показатель достигает лишь 7%.

Схожую тенденцию можно проследить в сегменте самостоятельных бронирований. Согласно «Авиасейлс», на зарубежные направления приходится 49% проданных на март — май авиабилетов. Год к году показатель вырос сразу на 10 п. п. В OneTwoTrip долю зарубежных направлений в структуре продаж авиабилетов и отелей на март — май оценивают в 52%.

Хотя аналитики «Авиасейлс» полагают, что со временем цифра немного размоется: перелеты за границу россияне традиционно планируют заранее в большей степени, чем поездки по своей стране. В среднем за границей россияне, по оценкам аналитиков, весной планируют отдыхать по 10 дней.

Стремление наших соотечественников чаще бывать за рубежом все еще прослеживается после спада, который сначала был вызван пандемийными ограничениями, а после 2022 года — существенным сокращением возможностей для перелетов. Сейчас же расширение предложения сказывается на ценах: с появлением большего числа вариантов перелета билеты за рубеж за последний год подорожали менее заметно, чем по России. Например, в «Туту» отмечают, что средняя цена авиаперевозок по России на весну за год выросла на 20%, в страны ближнего зарубежья — на 11%, дальнего — на 7%.

Постепенно проще становится и планировать поездки. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) в первой половине февраля обращали внимание, что получить шенгенские визы путешественники сейчас могут практически в «доковидные» сроки, проблем с записью на подачу документов также стало меньше.

А некоторые страны, например Япония, даже немного упростили требования к российским путешественникам, перестав в обязательном порядке требовать оплаченную бронь размещения.

Хотя далеко не на всех международных направлениях прослеживается существенное увеличение продаж. В «Туту» фиксируют рост пассажиропотока на рейсах из Москвы в Париж и Белград, в то время как спрос на Дубай этой весной, напротив, немного снизился.

Главные курорты

Лидером организованного спроса весной стала Турция. В Travelata.ru указывают, что страна сформировала 29% бронирований на март — май, нарастив за год долю на 3 п. п. Аналогичный прирост продемонстрировал Египет, доля которого достигает 18% продаж. В «Слетать.ру» значения оценивают в 20,1 и 17,9% соответственно. Средний чек при бронировании путешествий на весну в Турцию, по данным сервиса, составляет 172 тыс. рублей, в Египет — 211 тыс. рублей. Относительно марта — мая прошлого года эти показатели прибавили 15 и 12,6% соответственно.

Турция остается и наиболее востребованным направлением для самостоятельных путешествий. На страну, по данным «Авиасейлс», приходится 12% запланированных на весну перелетов за рубеж. На втором месте в рейтинге самостоятельных путешественников Узбекистан: в страну собираются 11% запланировавших весной перелеты за границу туристов, следует из данных «Авиасейлс». На третьем месте — Китай, сформировавший 7% продаж. Следом идут Япония (6%), Армения и Таиланд (по 5%). Китай и Япония, по подсчетам сервиса, при этом вошли в число наиболее быстро растущих направлений.

Третьим ключевым курортом для россиян уже второй год подряд выступает Таиланд. Доля страны в структуре бронирований на март — май сейчас, по подсчетам «Слетать.ру», составляет 15,3%. Год к году средняя цена проданного тура снизилась почти на 4%, составив 177,3 тыс. рублей, что фактически сопоставимо со средней ценой реализованного предложения в Турцию. Снижение может прослеживаться на фоне большого числа полетных программ, которые туроператоры сейчас формируют не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других регионов страны.

Альтернативой Таиланду в сегменте организованных бронирований постепенно становятся другие азиатские направления. Так, Шри-Ланка, согласно оценкам «Слетать.ру», формирует 2,2% бронирований на март — май. Долю Вьетнама аналитики оценивают в 2,1%, а Мальдив — в 1,6%.

Черноморский март

Внутри страны средняя продолжительность поездки весной составляет неделю. Именно на такой период большинство туристов, согласно «Авиасейлс», приобретают билеты. Наиболее востребованным направлением для путешествий оказалась Москва, на долю которой приходится 14% приобретенных билетов. Следом идут Сочи с долей 13% от объема продаж и Минеральные Воды — 12%.

В «Яндекс Путешествиях» отмечают, что в среднем за билеты в Сочи и обратно россияне на предстоящую весну платят 19,2 тыс. рублей, а в Минеральные Воды — 18,2 тыс. Год к году значения выросли на 35 и 25% соответственно. Но к росту трат стоит готовиться и выбирая альтернативные варианты передвижения. В «Туту» указывают, что стоимость проданных железнодорожных билетов по России на весну выросла на 14%, за рубеж — на 15%. Перевозка на одном из наиболее востребованных маршрутов, между Москвой и Санкт-Петербургом, по данным аналитиков, подорожала на 10%.

Туры с размещением в центральном Сочи, по подсчетам Travelata.ru, на предстоящую весну обходятся туристам в среднем в 93,6 тыс. рублей. Год к году показатель увеличился незначительно — всего на 3%. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин ранее обращал внимание на то, что на предстоящие майские праздники интерес к путешествиям в Сочи год к году вырос на 20–25%. Частично это связано с сокращением в два с половиной раза за год спроса на отдых в Анапе после декабрьских новостей о разливе мазута и далее — сообщений о предпринимаемых усилиях по ликвидации последствий. Туристы сейчас чаще интересуются другими местами Краснодарского края, констатировал эксперт.

Объем бронирований отдыха в Абхазии, которая нередко считается одним из ключевых конкурентов Сочи, в этом году оказался достаточно скромным. Страна, по оценкам «Слетать.ру», сформировала только 1,2% продаж туров на весну. Ее доля годом ранее была почти в два раза выше и оценивалась в 2,3%. Фактором, сдерживающим спрос, могли стать новости о неспокойной политической обстановке в конце прошлого года, вынудившие российский МИД рекомендовать путешественникам воздержаться от путешествий в эту страну.

Балтийский берег

Калининград формирует 6% внутренних авиабронирований на предстоящую весну, подсчитали в «Ависейлс», Год к году этот показатель вырос более чем на треть, сделав город одним из наиболее растущих турнаправлений внутри России. Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев констатирует, что Калининградская область весной вошла в число самых популярных локаций и при бронировании путешествий по России, вытеснив в топ-5 более привычный горный кластер Сочи.

Традиционно высокий горнолыжный сезон в локации продолжается вплоть до апреля, но в этом году темпы прироста спроса на путевки профильных курортов в целом оказались более сдержанными, чем в прошлом: сказались малоснежная зима на Северном Кавказе и растущая конкуренция с зарубежными направлениями, констатировали туроператоры.

Средний чек при бронировании тура в Калининградскую область на март — май составляет 58,3 тыс. рублей, оценивают в Travelata.ru. В «Слетать.ру» этот показатель оценивают в 79,5 тыс. рублей. Год к году средняя цена бронирования выросла на 28,8%. Но отдохнуть на Балтийском море по-прежнему существенно дешевле, чем отправиться на курорты Краснодарского края или Кавказских Минеральных Вод, где организованные российские туристы тратят в среднем 98,4 и 110,1 тыс. рублей соответственно. Во втором случае относительно высокая цена бронирования во многом объясняется существенной долей в структуре продаж туров, предусматривающих размещение в санаториях.

Александра Мерцалова («Ъ-Деньги», № 1 от 20.02.2025)