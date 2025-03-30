Остановите ООН, я сойду

Дональд Трамп заявил, что принял непростое решение отозвать кандидатуру бывшего председателя республиканской конференции Палаты представителей Элис Стефаник с поста постоянного представителя США в ООН. По словам президента, такое решение принято из-за опасений республиканцев потерять хрупкое большинство в Палате представителей на фоне довыборов во Флориде. В том случае, если республиканцы их провалят, место госпожи Стефаник станет ключевым для сохранения большинства Республиканской партии в Конгрессе, и в Белом доме решили не рисковать. Сейчас там подыскивают новые кандидатуры на должность постпреда в ООН. С подробностями — корреспондент «Ъ» в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Элис Стефаник на заседании республиканской конференции Палаты представителей, 13 ноября 2024 года

Фото: Alex Brandon / AP Дональд Трамп и Элис Стефаник на заседании республиканской конференции Палаты представителей, 13 ноября 2024 года

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что вынужден был отозвать кандидатуру республиканки Элис Стефаник с поста постпреда в ООН, потому что он «не хочет рисковать» очень хрупким большинством в Палате представителей, где она держит одно место за республиканцами.

«Мы должны быть едины, чтобы выполнить нашу миссию, и Элис Стефаник всегда была важной частью наших усилий с самого начала. Я попросил Элис как одного из моих самых больших союзников остаться в Конгрессе… Есть и другие, которые могут хорошо работать в Организации Объединенных Наций»,— написал президент в соцсети Truth Social поздним вечером в четверг.

«Она феноменальна, номер один. Она мой друг... Но она очень популярна в своем округе. И я не хотел бы рисковать. У нас небольшой перевес (в Палате представителей.— “Ъ”). Мы не хотим рисковать. Мы не хотим экспериментировать»,— добавил он, отвечая в пятницу в Овальном кабинете на вопросы журналистов.

Сама госпожа Стефаник, комментируя решение президента в эфире Fox News, заявила, что «гордится тем, что является командным игроком».

«Мы стремимся добиться результатов для американского народа. Вы видите, как крайне политизированные радикальные левые пытаются сделать все возможное, чтобы одолеть президента, и сейчас речь идет о том, чтобы действовать сообща»,— добавила конгрессвумен.

Напомним, до января она занимала пост председателя республиканской конференции в Палате представителей США — четвертый по значимости в партийной иерархии.

В настоящее время Республиканская партия удерживает большинство в пять голосов в Палате представителей (218 на 213). При этом там имеется два вакантных места после ухода из Конгресса двух республиканцев. Еще два места освободились после смерти законодателей-демократов в марте.

Решение снять кандидатуру госпожи Стефаник было принято на фоне роста обеспокоенности республиканцев в контексте довыборов в нижнюю палату американского парламента во Флориде на грядущей неделе.

Во Флориде будут разыгрываться два места в Палату представителей. Претендент на одно из них республиканец Джимми Патронис имеет серьезное преимущество перед демократом Гэем Валимонтом в 1-м округе в Панхэндле. Это место оказалось вакантным, когда республиканец Мэтт Гетц, который выиграл переизбрание в округе на выборах в ноябре прошлого года, ушел в отставку через несколько недель после того, как Дональд Трамп выбрал его своим кандидатом на пост генерального прокурора. Законодатель вынужден был отказаться от поста на фоне громкого скандала, связанного с обвинениями в его адрес в неподобающем поведении.

А вот довыборы в 6-м округе, в районе Дейтон-Бич, вызывают серьезное беспокойство Республиканской партии. Борьба идет за место в Конгрессе, которое стало свободным после того, как Майк Уолц был назначен на пост советника президента по национальной безопасности.

Результаты опроса в округе, где Дональд Трамп одержал победу в ноябре с перевесом в 30 пунктов, показывают жесткую конкуренцию республиканца Рэнди Файна с демократом Джошем Вейлом — последний впереди на три пункта, ссылается Politico на закрытое внутреннее исследование, которое проводил в конце марта социолог президента Трампа Тони Фабрицио.

«Результат напугал республиканцев и побудил их удвоить усилия, чтобы обеспечить себе комфортную победу в округе»,— ссылается издание на два источника в партии, знакомых с дискуссией по этому поводу.

По тем же данным, некоторые республиканские стратеги рекомендовали не рисковать на этом фоне потерей места в северном Нью-Йорке, который представляет Элис Стефаник.

По данным Politico Белый дом спешно выбирает ей замену. Согласно источнику, участвующему в обсуждениях, главными претендентами на данный момент являются Дэвид Фридман, посол США в Израиле в первый срок Дональда Трампа, а также Элли Коханим — бывший спецпосланник по борьбе с антисемитизмом тоже в первый президентский срок Трампа.

Третий кандидат — сенатор-республиканец Билл Хагерти из Теннесси, который был послом в Японии. Однако тот факт, что он занимает место в Сенате, где тоже каждый голос на счету (поскольку при голосованиях партия может рассчитывать не на всех республиканцев), мешает ему получить заветную должность.

Наконец, еще один кандидат — это Морган Ортэгус, бывшая сотрудница Госдепартамента, которая сейчас занимается Ближним Востоком в администрации США. Впрочем, источник, знакомый с ее намерениями, утверждает, что должность постпреда в ООН ее не интересует, указывает Politico.

Екатерина Мур