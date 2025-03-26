Команда Трампа созрела для серьезных дел

Президент США Дональд Трамп полностью доверяет своей команде, несмотря на скандал вокруг советника по национальной безопасности Майка Уолца, по ошибке включившего в чат высшего руководства главного редактора газеты Atlantic. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, подтвердившая, что президент не намерен увольнять Уолца. Несмотря на попытки погасить скандал, оппоненты президента ведут атаку сразу на нескольких членов его команды, включая главу Минобороны Пита Хегсета и спецпосланника Стива Уиткоффа. Фигурантами громких дел рискуют стать проводники нового курса Вашингтона по налаживанию контактов с Россией и урегулированию украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник по нацбезопасности Белого дома Майк Уолц уверен, что его оплошность пытаются использовать не только политические оппоненты президента США, но и враждебные ему американские СМИ

Фото: Chris Kleponis / CNP / ТАСС Советник по нацбезопасности Белого дома Майк Уолц уверен, что его оплошность пытаются использовать не только политические оппоненты президента США, но и враждебные ему американские СМИ

Фото: Chris Kleponis / CNP / ТАСС

Заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News было сделано в связи с неутихающим скандалом вокруг советника по национальной безопасности Майка Уолца, по неосторожности включившего главреда издания Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат, в котором ближайшее окружение президента США обсуждало военную операцию против йеменских хуситов. «Президент Трамп абсолютно уверен в своей команде, включая нашего выдающегося советника по национальной безопасности Майка Уолца»,— отметила Кэролайн Левитт, добавив, что в администрации США проводят тщательное расследование инцидента, чтобы понять причины произошедшего и исключить подобные случаи в дальнейшем.

Сам фигурант скандала Майк Уолц уже взял на себя ответственность за утечку, при этом назвав попадание имени известного американского журналиста в секретный чат Белого дома непреднамеренной ошибкой.

Державшийся весьма уверенно на телеэкране господин Уолц не стал посыпать голову пеплом и дал понять, что уходить в отставку не намерен.

«В этом городе много журналистов, которые сделали себе имя на лжи о президенте»,— добавил Майк Уолц, напомнив о личной истории главного редактора Atlantic, изданию которого по стечению обстоятельств за считаные дни до скандала Дональд Трамп пожелал скорейшего закрытия за распространение fake news. В связи с этим господин Уолц выразил мнение о том, что допущенную им оплошность по максимуму пытаются использовать не только политические оппоненты, но и в подавляющем большинстве враждебные Дональду Трампу американские СМИ.

На этом фоне за одного из своих приближенных еще до заявления официального представителя Белого дома Кэролайн Левитт вступился сам президент Трамп. В интервью телеканалу Newsmax он попытался перевести стрелки на неназванного подчиненного Майка Уолца.

«Как мы считаем, кто-то был на линии, имея на это разрешение. Кто-то, связанный с Майком Уолцем, работавший на него на невысоком уровне. Как я понимаю, у него в телефоне был номер Голдберга. И каким-то образом этот парень присоединился к разговору»,— добавил президент США, говоря о Джеффри Голдберге. По его словам, «это единственный сбой за два месяца работы администрации и тот оказался не серьезным».

«Тот, кого вы так резко критикуете, очень хороший человек, который будет и дальше отлично делать свою работу. Я считаю очень несправедливым, что Майк Уолц подвергся нападкам»,— заявил президент США журналистам в Белом доме.

Между тем, учитывая, что в состав группового чата входили высшие политические и военные руководители, а также главы разведывательного сообщества, противники новой администрации США неожиданно получили уникальный шанс развернуть синхронную атаку на ближайшее окружение Трампа.

На состоявшихся в связи со скандалом слушаниях в Сенате Конгресса США заместитель председателя спецкомитета по разведке Марк Уорнер (демократ от штата Виргиния) выразил мнение о том, что речь идет не просто о «небрежном отношении» к секретной информации и «нарушении всех процедур». «Если бы эта информация получила распространение, могли быть потеряны жизни американцев. Хуситы, получи они эти данные, перегруппировали бы свои оборонные системы»,— отметил он.

При этом он отверг заявление главы Национальной разведки США Тулси Габбард, которая на сенатских слушаниях настаивала на том, что информация, размещенная в чате, не носила секретный характер. «Если там не было секретных данных, то поделитесь ими с комитетом»,— наседал на Тулси Габбард сенатор Уорнер.

По его словам, речь идет не о единичном скандале, а об «очередном примере небрежного, бездумного и некомпетентного отношения к секретной информации» со стороны членов администрации Трампа.

Вместе с Тулси Габбард в Сенате держал оборону и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Он был вынужден объяснять, что американским спецслужбам разрешено использовать мессенджер в рабочих целях и никакие законы и правовые акты США не были нарушены при обсуждении военной операции в Йемене. «Мое общение в чате мессенджера Signal было полностью законным и не включало секретную информацию»,— заверил директор ЦРУ.

Однако пока демократы не намерены упускать перешедшую к ним инициативу и стремятся максимально испортить послужной список президента Трампа к первым 100 дням его правления. Все тот же сенатор Уорнер написал в своем аккаунте в социальной сети Х, что «ставки слишком высоки» и вместе с Майком Уолцем должен уйти и министр обороны Пит Хегсет.

Мысль о том, что президенту Трампу нужно срочно убирать еще и министра обороны, проработавшего на своем посту чуть больше двух месяцев, развил лидер демократического меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис. Как сообщил телеканал NBC, после скандала с чатом Белого дома лидер демократов в нижней палате Конгресса написал Дональду Трампу письмо, в котором настаивает, что военное ведомство должен возглавлять другой человек.

«Пит Хегсет — самый неквалифицированный министр обороны в истории Америки. Его дальнейшее пребывание на высшем руководящем посту в Пентагоне угрожает национальной безопасности и подвергает опасности наших храбрых мужчин и женщин в военной форме по всему миру»,— предупредил президента Хаким Джеффрис.

Кроме того, ведущие сенаторы-демократы направили президенту Трампу письмо, в котором они запросили полную информацию об инциденте с групповым чатом, включая полную расшифровку их переписки.

«Мы пишем вам с крайней тревогой по поводу поразительно недальновидного решения, продемонстрированного вашим кабинетом и советниками по национальной безопасности. Комитеты Сената имеют серьезные вопросы по поводу этого инцидента, и членам нужен полный отчет, чтобы гарантировать, что это никогда не повторится»,— говорится в письме, отрывки из которого обнародовал телеканал ABC.

Между тем до скандала с групповым чатом Белого дома под огнем критики оказался еще один ключевой член команды Трампа, спецпосланник президента Стив Уиткофф. Поводом стало его резонансное интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором он допустил, что Украине придется отказаться от претензий на территории, где живет преимущественно русскоязычное население, предпочитающее жить в России.

В связи с обрушившимися на Стива Уиткоффа обвинениями в некомпетентности в его поддержу высказался в соцсети Х вице-президент Джей Ди Вэнс. «Стив Уиткофф — отличный парень, делающий невероятную работу. Люди, которые его критикуют, злятся, что он преуспевает там, где они терпели неудачу на протяжении 40 лет. Оказывается, дипломатия во многом сводится к простому навыку: не быть идиотом»,— написал Джей Ди Вэнс.

Сергей Строкань