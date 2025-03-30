В Египте начали репатриацию тел погибших в батискафе россиян

Генконсульство России в египетской Хургаде сообщило о начале процесса возвращения тел россиян, которые погибли в результате крушения батискафа «Синдбад». Жертвами крушения стали шесть граждан России, в том числе двое детей.

«Процесс репатриации начат. Мы выдали документы»,— сообщило генконсульство «РИА Новости». Там уточнили, что расходы на транспортировку тел погибших в Россию несут страховые компании.

Прогулочный батискаф «Синдбад» затонул 27 марта вблизи Хургады. На борту находились 45 человек. Погибли шесть человек, еще были 29 госпитализированы. По предварительной версии, причиной крушения батискафа стала ошибка капитана, в результате которой судно столкнулось с рифом.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Синдбад" не мореход».