Количество погибших россиян при крушении подлодки в Хургаде выросло до шести

Генеральное консульство России в Хургаде сообщило, что в результате аварии прогулочного батискафа «Синдбад» погибли шесть россиян, включая двух детей. Ранее сообщалось о пяти погибших гражданах России. Еще семь российских туристов, пять из которых несовершеннолетние, госпитализированы, их состояние не вызывает опасений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Ряд Telegram-каналов также сообщили, что причиной крушения могли стать незакрытые люки подлодки. Канал Baza приводит слова пассажирки, согласно которым судно начало погружаться, когда еще не все туристы сели в субмарину. Из-за этого у «Синдбада» не были задраены люки, и лодка «просто погружалась в воду». При этом утверждается, что египетские службы не проводили никакой спасательной операции.

Прогулочная подлодка «Синдбад» затонула 27 марта. На борту находилось 45 туристов, включая детей. Изначальной версией крушения называлась ошибка капитана, из-за чего судно столкнулось с рифом. Расследовать инцидент планируют компетентные органы России и Египта.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Синдбад" не мореход».

Никита Черненко