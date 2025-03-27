«Синдбад» не мореход

Семь человек погибли, восемь пропали без вести и полтора десятка пострадали в результате крушения одной из двух прогулочных подводных лодок на египетском курорте Хургада. Большинство из жертв трагедии — граждане России. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за ошибки капитана, допустившего столкновение судна с рифом. Предполагается, что расследовать происшедшее будут компетентные органы двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прогулочный батискаф «Синдбад»

Фото: Sindbad Club Прогулочный батискаф «Синдбад»

Фото: Sindbad Club

Подводная лодка Sindbad, принадлежащая одноименному клубу в отеле Sindbad, не вернулась с очередной экскурсии к коралловым рифам. По предварительным данным, один из двух капитанов субмарины не справился с ее управлением или, проявив халатность, слишком близко подошел к рифу. От удара о него была нарушена герметичность лодки. Судно, ставшее быстро набирать забортную воду, к тому же опрокинулось на борт, а потом и вовсе перевернулось. К терпящим бедствие туристам-подводникам тут же направились другие суда, находящиеся у рифов. Пострадавших они доставляли к берегу, где их ждали скорые.

Несмотря на начатую вскоре спасательную операцию, погибли семь человек, в том числе пятеро туристов из России, восемь пропали без вести и, вероятно, также утонули, а счет пострадавших превысил полтора десятка.

Среди погибших, по данным посольства России, двое несовершеннолетние.

На сайте организаторов подобных экскурсий сообщается, что в мире всего 14 настоящих прогулочных подводных лодок, и две из них находятся в Sindbad Club Хургады. Приключения пользователей ждут на глубине 25 метров под водой. Во время экскурсии можно исследовать 500 метров кораллового рифа и его морских обитателей.

«Насладитесь захватывающим видом в комфорте и безопасности нашей подводной лодки с кондиционером»,— отмечается в рекламе клуба.

Лодка имеет 44 пассажирских места и 2 кресла для пилотов. Взрослому предлагается заплатить за тур $69, за ребенка — $33.

В компании Biblio Globus Egypt Tours, где большинство пострадавших россиян приобретали путевки, от оперативных комментариев воздержались. С другой стороны, в многочисленных туристических чатах сообщается, что батискафы были довольно сильны изношены, как и спасательные жилеты в них, а команда постоянно отвлекалась на туристов и даже предлагала им поуправлять судами. Перед погружением инструктажи проводились весьма поверхностно, или их вообще не было.

Пока расследуют трагедию власти Египта, но, учитывая большой резонанс происшедшего, к ним может присоединиться Следственный комитет России.

Египет — одно из наиболее востребованных выездных направлений у россиян. Согласно данным погранслужбы ФСБ, в 2024 году они совершили в страну 1,48 млн туристических поездок. Год к году показатель вырос на 15,3%. На предстоящие майские праздники, согласно Travelata.ru, на Египет приходится 18% от общего объема бронирований организованных туристов. Доля страны за год увеличилась на пять процентных пунктов.

Руководитель правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мохов пояснил, что при наличии страховки пострадавшим будут возмещены медицинские расходы, оплата репатриации тел. Возможны и иные выплаты, предусмотренные по договору, отметил он. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), все туристы «Библио-Глобуса» были застрахованы в компании «Страховой дом ВСК». Компания возьмет все обязательства на себя, сообщили там со ссылкой на страховщика.

Ответственность туроператора, по словам эксперта, зависит от того, предлагал ли он экскурсию пострадавшим, или они договорились о поездке самостоятельно, пояснил Георгий Мохов. Туристической компании и организатору экскурсии в любом случае могут быть предъявлены иски о возмещении ущерба. Господин Мохов отметил, что изначально требования, как правило, исчисляются десятками миллионов, но суды часто уменьшают их размер. «Например, в случае гибели людей в авиакатастрофах взыскивали компенсации по 10–15 млн руб.»,— добавил он.

Сейчас, согласно данным АТОР, все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады отменены. Экскурсии и продажа билетов на них приостановлены.

Николай Сергеев, Александра Мерцалова