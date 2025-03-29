ЦАХАЛ начал наземную операцию на юге Газы

Израильские войска начали наземную операцию в городе Рафахе, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Целью операции называется расширение зоны безопасности на юге Газы. В ее рамках израильские войска уже ликвидировали инфраструктуру движения «Хамас», сообщили в ЦАХАЛе.

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«В то же время Армия обороны Израиля и ISA продолжают наносить воздушные удары по объектам террористов "Хамаса" и "Исламского джихада" по всему сектору Газа»,— сказано в сообщении ЦАХАЛа. В ходе этих ударов были ликвидированы десятки боевиков палестинского движения, заявляет Армия обороны Израиля.

Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против «Хамаса» 18 марта. ЦАХАЛ готовится к масштабному наступлению в секторе Газа. Как заявляло израильское командование, расширение операции и удержание территорий необходимы, чтобы склонить «Хамас» к освобождению оставшихся заложников, захваченных 7 октября 2023 года.

Подробности — в материале «Ъ» «"Хамас" расплатится землей».