Более 100 российских спасателей прибыли в пострадавшую от землетрясения Мьянму

Два самолета МЧС России сели в аэропорту города Янгон в Мьянме. На их борту находятся спасатели из аэромобильного отряда «Центроспас» и центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Специалисты будут помогать ликвидировать последствия землетрясения, в результате которого погибли более 1 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр видео @mchs_official Фото: кадр видео @mchs_official

«Сотрудники привезли с собой необходимое оборудование и инструменты для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Есть эндоскопы и акустические приборы для поиска людей в завалах на глубине до 4,5 м, а также георадары и тепловизоры»,— рассказали в пресс-службе МЧС.

Среди 120 спасателей, которые отправились в Мьянму,— кинологи вместе с собаками, врачи-анестезиологи и психологи. В МЧС добавили, что спасатели из «Центроспаса» готовы работать круглосуточно на нескольких участках одновременно. Для спасения людей они также будут использовать БПЛА.

Вчера, 28 марта, в Мьянме произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр располагался в 17 км от Мандалая — второго по величине города страны с населением 1,5 млн человек. Подземные толчки также ощущались в Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».