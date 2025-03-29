Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1000

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002 человек. Еще 2376 жителей получили ранения, сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме вчера, 28 марта. Эпицентр располагался в 17 км от Мандалая — второго по величине города страны, в котором живут 1,5 млн человек. МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями.

Подземные толчки также ощущались в Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии. В Таиланде погибли как минимум 10 человек, более 100 считаются пропавшими без вести.

Подробности — в публикации «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».