ВС России взяли село Щербаки в Запорожской области
Российские войска заняли село Щербаки в Запорожской области, сообщило Минобороны. Военное ведомство также отчиталось о взятии населенного пункта Пантелеймоновка в ДНР.
Фото: Яндекс
17 марта армия России взяла под контроль областной населенный пункт Степовое, 25 марта — село Малые Щербаки. Накануне президент Владимир Путин говорил, что российские военнослужащие освободили более 70% территорий Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей.
Подробности — в материале «Ъ» «СВО среди своих».
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События СВО за март 2025 года
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