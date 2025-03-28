МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями

МЧС России направило в Мьянму два воздушных судна со спасателями, врачами и кинологами для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Ранее в юго-восточной Азии произошло землетрясение, максимальная магнитуда которого составила 7,7.

«В сводный отряд МЧС России вошли 120 специалистов из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". В составе группировки также кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи»,— сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

Ведомство уточнила, что спасателей направили в Мьянму по указанию главы министерства Александра Куренкова и президента Владимира Путина. Власти Мьянмы ранее запросили иностранную помощь для устранения последствий землетрясения. Оказать ее пообещали в том числе США, Никарагуа и Индонезия.

Землетрясение произошло 28 марта в центральной части Мьянмы. Подземные толчки также ощущались в Индии, Таиланде, Бангладеш, Лаосе и Китае. По последним данным, в Мьянме погибли не менее 144 человек, еще более 730 пострадали. В Таиланде известно о как минимум восьми погибших и 140 пропавших без вести.

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