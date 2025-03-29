МВФ одобрил выделение Украине $400 млн

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение $400 млн Украине в рамках механизма расширенного кредитования. Там уточнили, что экономика страны остается устойчивой.

«Программа МВФ по Украине помогает закрепить политику, которая поддерживает фискальную, внешнюю и макрофинансовую стабильность в период исключительно высокой неопределенности»,— говорится в сообщении на сайте МВФ. Как добавила организация, программа направлена на поддержку экономического восстановления Украины.

Программа расширенного финансирования Украины начала действовать в 2023 году и рассчитана до 2027 года. Ее объем составляет $15,5 млрд. В декабря 2024 года МВФ одобрил Украине транш на $1,1 млрд.