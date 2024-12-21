МВФ одобрил Украине транш на $1,1 млрд

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) завершил шестой обзор механизма расширенного кредитования для Украины. Это позволит выделить Киеву около $1,1 млрд на бюджетную поддержку.

МВФ считает, что украинская экономика устойчива, стране удалось достичь поставленных фондом целей и показателей структурных преобразований. По мнению фонда, для поддержания макроэкономической стабильности, восстановления финансовой и долговой устойчивости Киеву необходимо продолжать реформы, мобилизовать внутренние доходы и своевременно распределять внешнюю помощь.

МВФ ожидает замедления роста экономики Украины в 2025 году в связи с ситуацией на рынке труда, атаками на энергетическую инфраструктуру и неопределенность относительно конфликта с Россией.

Программа МВФ расширенного финансирования Украины рассчитана до 2027 года. Ее объем составляет $15,5 млрд.