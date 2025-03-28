Ленинградский губернатор заглянул в будущее

Президент России Владимир Путин 28 марта завершил серию встреч с губернаторами, чьи полномочия истекают в сентябре 2025 года. Последним перед ним отчитался глава Ленинградской области Александр Дрозденко, который руководит регионом без малого 13 лет. Несмотря на солидный срок, проведенный на губернаторском посту, господин Дрозденко получил одобрение президента на участие в очередной, уже третьей для него избирательной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дрозденко

Фото: пресс-служба президента РФ Александр Дрозденко

Фото: пресс-служба президента РФ

«Дела идут четко, по графику, ровно»,— заявил Александр Дрозденко, отвечая на стандартный вопрос президента о состоянии дел, и сразу перешел к отчету, значительная часть которого была посвящена вопросам поддержки участников спецоперации (СВО) и их семей. По словам губернатора, в регионе действуют 84 меры поддержки (в прошлом году на них потрачено 9,4 млрд руб.), создан кластер комплексной реабилитации и адаптации, состоящий из центров протезирования, реабилитации и специальных домов проживания, а также трудоустроены 873 ветерана.

«Мы сейчас не делим по региональному принципу: ленинградцы или другой регион. Всем, кто к нам попал на долечивание, мы предлагаем пройти через обучение»,— объяснил господин Дрозденко. От ветеранов он перешел к будущим участникам СВО и рассказал президенту про 56-й учебный центр в Сертолово, где курсанты осваивают технику управления беспилотниками, а также способы их подавления.

Затронув вопросы экономики, господин Дрозденко похвалился тем, что Ленинградская область является одним из лидеров по привлечению инвестиций, а также обратил внимание главы государства на двукратный рост ВРП с 2015 года.

«Структура хорошая: 36% процентов — промышленность»,— согласился Владимир Путин. «Да, все почему-то представляют, что Ленинградская область — аграрный регион,— продолжил господин Дрозденко, сделав оговорку: — На самом деле мы тоже аграрный регион, но в том смысле, что мы заняли свою нишу». Следом губернатор рассказал об инфраструктурных проектах, переработке отходов и повышении качества жизни.

«Александр Юрьевич, что так мало в Ленинградской области женятся и выходят замуж? Мало браков на тысячу»,— поинтересовался президент, когда речь зашла о народосбережении. «Есть такая проблема,— признал глава региона, но сразу нашел, чем ее объяснить.— Несмотря на то что мы растем по численности населения, это в основном за счет того, что мы привлекательный регион по внешней миграции».

Доложив Владимиру Путину о рекордно низкой для региона бедности (4,6%), возросшей продолжительности жизни (почти 76 лет), строительстве детских садов (с 2015 года — 111) и школ (92), Александр Дрозденко перешел к вопросу истечения своих полномочий.

«Я просил бы вашей поддержки дать мне возможность со своей командой продолжить реализацию тех проектов, которые мы сегодня реализуем»,— сказал он. В ответ Владимир Путин заявил, что показатели у региона «в целом хорошие». «Хотя, вы знаете, проблем еще очень много»,— добавил президент, выделив одну из них — доходы населения. При этом он констатировал, что «будущее у региона есть, оно хорошее». «Мы уверены, что все будет у нас хорошо»,— согласился с ним господин Дрозденко.

Ленинградский губернатор стал последним в этом году региональным руководителем, кто встретился с Владимиром Путиным накануне истечения своих полномочий. Весной главы субъектов традиционно просят президента поддержать их стремление баллотироваться на новый срок, а тот в ответ желает им удачи. Ранее, в феврале—марте, Владимир Путин встретился с губернаторами Калужской, Брянской, Иркутской, Архангельской и Костромской областей, Камчатского, Пермского и Краснодарского краев, а также Севастополя, Татарстана и Чувашии. Единственным губернатором, который не имел аудиенции у главы государства, стал руководитель Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. 18 марта он досрочно ушел в отставку.

Андрей Прах