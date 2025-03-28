Путин поддержал Дрозденко в решении переизбираться в Ленинградской области

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко поддержал его переизбрание на пост главы региона. Господин Путин пожелал губернатору удачи и призвал обращаться за поддержкой в решении проблем области к федеральному центру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Глава государства указал на ряд проблем в регионе, в том числе доходы населения. При этом президент отметил темпы развития промышленности в регионе, в частности, проектов в Гатчине и Выборге. «И в целом самый основной показатель,— конечно, показателей много важных,— но то, что растет продолжительность жизни и в целом в опережающем темпе, даже быстрее, чем в целом по стране, это очень хороший показатель»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

В ходе встречи президент России также отметил, что в регионе заключается мало браков. Господин Дрозденко пояснил, что ситуацию частично объясняет общая агломерация с Санкт-Петербургом. Так, за 2024 год в регионе родилось 12 тыс. детей, а за выплатой денежных пособий на первого, второго, третьего и последующего ребенка пришли 15 тыс. жителей. Глава региона подчеркнул, что сейчас фиксируется минимальная смертность за всю историю Ленинградской области и самая высокая продолжительность жизни. При этом по показателям демографии и, в частности, рождению первого ребенка есть проблемы.

Крупные избирательные кампании в 2025 году запланированы в 39 из 89 субъектов РФ. Как минимум в 17 регионах пройдут прямые выборы губернаторов, в 11 — депутатов заксобраний, в 4 — депутатов Госдумы. Кроме того, жители сразу 22 административных центров будут избирать новые созывы городских советов.

О встречах Владимира Путина с главами регионов — в материале «Ъ» «Губернаторы движутся к выборам».