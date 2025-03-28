ЦБ: банки научились выявлять дропперов за 15 минут

Крупнейшие российские банки в 2024 году начали выявлять дропперов (владельцев подставных банковских карт и участников схем по обналичиванию денег) меньше чем за 15 минут после начала операции. В связи с этим средний срок жизни карты дроппера сократился с двух месяцев в 2023 году до нескольких дней или даже минут к концу 2024-го. Об этом говорится в отчете ЦБ.

В декабре 2024 года объемы операций дропперов снизились в 3 раза по сравнению со среднемесячным показателем 2023 года. Для выявления дропперов ЦБ применял инструменты ПОД/ФТ — противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Центробанк проводил надзорные совещания с кредитными организациями, на которые приходился наибольший объем операций дропперов.

25 марта глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство рассмотрит возможность компенсации банками части ущерба от действий дропперов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам нижней палаты парламента проработать введение уголовной ответственности для дропперов.

В начале марта Центробанк сообщил, что может ввести «разумное» ограничение на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Предполагается, что инициатива не коснется обычных граждан, а рассматривается в рамках борьбы с дропперами. По данным ЦБ, в 2024 году мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд руб. В Национальном совете финансового рынка предложили замораживать переводы на двое суток на стороне получателя.

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