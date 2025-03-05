ЦБ обсуждает ограничение количества оформленных на одного человека карт

Банк России может ввести «разумное» ограничение на количество карт, которые можно оформить на одного человека, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, инициатива не коснется обычных граждан, а рассматривается в рамках борьбы с дропперами — подставными участниками нелегальных схем по выведению средств с банковских карт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт»,— уточнила госпожа Набиуллина в ходе совещания с членами правительства.

Регулятор поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов. При этом стоит учитывать, что участниками мошенничества часто становятся подростки, подчеркнула госпожа Набиуллина. По ее убеждению, целесообразно запрашивать у родителей согласие на открытие счета и получение карты ребенком младше 18 лет, чтобы контролировать проводимые операции.

«Уголовную ответственность надо вводить, потому что люди часто не понимают, что они сообщники преступников. Надо разъяснять, потому что там действительно много подростков. Может быть, первое — это предупреждение, но второй случай — должна быть уголовная ответственность, потому что это, правда, помощь в выводе денег»,— заключила глава ЦБ.

В конце февраля зампред ЦБ Ольга Полякова сообщила, что услугами теневого бизнеса в России пользуются более 10 млн человек. Ежемесячно около 80 тыс. человек, включая иностранцев, становятся дропперами.

Подробности — в материале «Ъ» «Дропперы обретают специализацию».