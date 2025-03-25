Банкам могут компенсировать часть ущерба от действий дропперов

Минцифры рассмотрит возможность компенсации банками части ущерба от действий дропперов (владельцы подставных банковских карт и участники схем по обналичиванию денег), сообщил глава ведомства Максут Шадаев на заседании в Госдуме. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам нижней палаты парламента проработать введение уголовной ответственности для дропперов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Господин Шадаев рассказал, что его ведомство поддерживает ужесточение ответственности для злоумышленников. По его словам, рассматривается вариант, при котором банки могли бы компенсировать часть ущерба «в случае совершения такого преступления, и подтверждения, что остаются "дырки" в системе безопасности прямо напрямую». «Договорились проработать»,— сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

В начале марта Центробанк сообщал, что может ввести «разумное» ограничение на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Предполагается, что инициатива не коснется обычных граждан, а рассматривается в рамках борьбы с дропперами. По данным ЦБ, в 2024 году мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд руб. В Национальном совете финансового рынка предложили замораживать переводы на двое суток на стороне получателя.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Трудности переводов».