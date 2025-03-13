Трудности переводов

В Национальном совете финансового рынка считают, что переводы нужно замораживать на двое суток на стороне получателя. Свою инициативу НСФР направил в Центробанк. Кроме того, получателей подозрительных трансакций предлагают на месяц лишить возможности закрыть счет и вывести остатки. Похожий механизм сейчас работает для отправителей. Если платеж имеет признаки мошенничества, операция блокируется, и средства остаются на счете клиента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Зачем менять процедуру, объясняет глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин: «Ровно те самые признаки, которые мы сейчас ловим на стороне плательщиков, подозревая, что за их спиной стоит социнженер, формально может отслеживать и банк получателя. Не только когда поступила заявка от лица, совершившего платеж, что чаще всего бывает позднее, но и в том случае, если банк получателя сам видит основания для блокировки. То есть нестандартное, например, массовое получение платежей на счет, который раньше никогда никем толком не пополнялся или приход совершенно нестандартно большой суммы. В том же самом ГК написано, что любой перевод осуществляется в течение трех дней. Да, мы все привыкли, что он зачисление происходит мгновенно, но это привычка. Никакой проблемы в течение 48 часов, даже сейчас, вообще ничего никуда не внося, просто приморозить трансакцию.

Для каких случаев нужна 30-дневная блокировка? Когда дроп используется в какой-то промежуток времени. Не в течение часа и все, а хотя бы дня или двух. Когда реально накапливается какой-то остаток, который потом собираются уводить. И если даже банк заблокирует на 48 часов, тут же прибегает владелец и говорит, мол, все, закрываю счет, остаток вот сюда переведите. И банк ничего не может сделать. А у него должен быть инструментарий. И тогда финансовая организация сможет ответить: "Извините, дорогой товарищ, приостановление по вашему счету произошло по следующим основаниям. Через 30 дней блокировка закончится". Но за месяц придут или правоохранители, или плательщик, или еще что-нибудь произойдет хорошее, а меры будут наложены судом».

Специалист по платежным системам Дмитрий Артимович относится к этой идее скептически, как и к другим похожим методам защиты клиентов. Тем более, по его словам, нельзя исключать злоупотреблений: «Если эта инициатива подразумевает, что какой-то подозрительный платеж или вообще все входящие переводы блокировать на 48 часов, то мошенники начнут рассказывать своим жертвам, что деньги должны отлежаться на безопасном счете эти двое суток. Они будут поддерживать контакт. Что мешает преступникам изменить свою тактику? Да ничего. Решать проблему финансового мошенничества нужно обучением, просвещением. Давайте тогда бороться с карманниками предупреждением: "Следите за вещами, чтобы не украли" и так далее. Там же не пытаются придумать, не знаю, бронированные карманы, из которых ничего не вытащишь.

Стоит ли ждать, например, ложных срабатываний? Да, скорее всего. Допустим, к мастеру маникюра приходят клиентки, переводят плату за услуги. Специалист является самозанятым и платит налоги, но ему будут блокировать все эти переводы от физлиц. Пришла клиентка, скинула деньги за услугу, а ей говорят: "Приходите через два дня, когда деньги разморозятся"».

По данным Центробанка, в 2024 году мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд руб. А до этого Эльвира Набиуллина говорила, что четверть денег, украденных из банков, кредитные.

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Илья Сизов