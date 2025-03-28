Школьники ориентируются на силу

По итогам профориентации треть старшеклассников определили, как будущих силовиков и спортсменов. Чуть меньшему числу учеников рекомендовали выбрать творческую профессию. Таковы результаты госпроекта по профориентации в школах под названием «Билет в будущее». Менее активно учащимся десятых классов рекомендовали экономический, физико-математический и естественно-научный профили, таких чуть меньше 20%. Наименее популярными по итогам профориентации стали технические и информационно-технологические направления — по 12% школьников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Рост интереса к оборонно-спортивному профилю у старшеклассников объясняется активной популяризацией этого направления, считает ведущий эксперт Института образования ВШЭ Татьяна Мерцалова: «В данной методике используется анализ того, какие увлечения есть у подростков, их успехи, достижения, интересы, причем именно в моменте, здесь и сейчас. Кроме того, речь идет об их самооценке, могут ли они долго и усидчиво, например, работать с текстами. Фактически это психологические тесты. Такое большое количество спортсменов и силовиков в какой-то степени может быть связано с тем, что у современной молодежи очень популярны занятия спортом, хорошая физическая форма, здоровый образ жизни. Похожая ситуация с креативными профессиями, которые оказались на втором месте по частоте выбора. Это та же самая история, когда я могу себя проявить, ярко показать. Это очень сильно поддерживается модой на блогерство, различными творческими активностями в социальных сетях. Все это в свое время, с одной стороны, популяризировал TikTok, а с другой, упростил представление подростков о собственной творческой самореализации.

При этом я сама мама и не рекомендовала бы родителям жестко давить на ребенка, если он категорически упирается и говорит: "Нет, это не мое". Конечно, нужна все-таки некая гибкая система адаптации и перехода внутри вуза. Дети, поступающие по олимпиадам, очень часто уходят из выбранного университета буквально на первом-втором курсе. Следующая часть детей отчисляются с третьего курса, правда, немножко по другой причине. А на первом-втором они уходят именно из-за того, что рано начали специализироваться, выбрали свой трек».

В сентябре 2023 года Минпросвещения внедрило обязательную для всех школ единую модель профориентации для учеников с 6-го по 11-й класс. Она включает три уровня: базовый (не менее 40 часов в учебный год), основной (не менее 60 часов) и продвинутый (более 80 часов). В каждом регионе, исходя из стратегии развития субъекта, создается перечень приоритетных профессий. Далее в рамках программы школьникам организуют экскурсии на подходящие предприятия и проводят мастер-классы работодателей. При этом процедура профориентации нужна, скорее, родителям, отметила ведущий методолог проекта «Билет в будущее» Надежда Медведева:

«Здесь нет никакой директивной модели. Мы имеем дело, прежде всего, не с определением, что школьнику надо поступать туда-то и становиться тем-то, а с тем, что что у него есть таланты и способности, и он хорошо может себя проявить в этой сфере деятельности. По итогам тестов ребенок получает спектр, к чему сейчас у него больше склонностей. По прогнозам Минтруда, сформированы наиболее востребованные профессии. О чем это говорит? Можно предложить ребенку эту профессию, рассказать о ней, потому что если она будет востребованной, то и человек, который выберет тот или иной путь, станет конкурентоспособным в будущем. Безусловно, в проекте есть трек, который позволяет ребятам проходить диагностики вместе с родителями».

По данным СМИ, более половины школьников выбирают будущую профессию на основе своих навыков и интересов. Второе место среди источников вдохновения делят истории успеха известных бизнесменов и мнения блогеров. Остальные ориентируются на советы родителей и учителей, а также прислушиваются к мнению одноклассников и друзей.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков