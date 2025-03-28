Bloomberg: ЕС прорабатывает список возможных уступок администрации Трампа

Европейские чиновники начали обсуждать возможные пути снижения введенных администрацией США пошлин на товары и сырье из ЕС. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, в числе разных вариантов обсуждается снижение тарифов ЕС на товары из США, расширение взаимных инвестиций с США, смягчение регулирования и стандартов в отдельных областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Эти обсуждения начались после того, как стало понятно, что в существующих обстоятельствах нет возможности обойти введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины. Они затронут практически все или большинство товаров, экспортируемых из стран ЕС в США. Хотя США еще не назвали точный размер пошлин для ЕС, европейские чиновники, по данным Bloomberg, ожидают их на уровне 10–25%.

По данным источников агентства, члены Еврокомиссии уже начали составлять протокол о намерениях в отношении возможного соглашения с США, которое бы облегчало бремя в обмен на конкретные уступки со стороны ЕС. Этот протокол станет основой для будущих переговоров Еврокомиссии с США после вступления пошлин в силу.

Что пишут мировые СМИ о пошлинах Дональда Трампа — в материале «Ъ».

Алена Миклашевская