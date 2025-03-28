Посольство: сведений о пострадавших при землетрясении в Таиланде россиянах нет

Посольство России в Таиланде заявило, что находится на связи с властями королевства и уточняет данные о россиянах, которые могли пострадать во время землетрясения. На данный момент представительство не получало информацию о погибших или пострадавших гражданах России, сообщили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Посольство призвало граждан быть осторожными и следовать указаниям местных властей.

Землетрясение произошло сегодня, 28 марта, в соседней с Таиландом Мьянмой. Магнитуда землетрясения составляла 7,9. По предварительной информации, в Таиланде погибли три человека. Сейсмические колебания ощущались в Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказать помощь странам Юго-Восточной Азии, пострадавшим от стихийного бедствия.

Подробности — в материале «Ъ» «Юго-Восточную Азию потрясла стихия».