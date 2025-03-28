Японцы победили под красненькое

Первое золото чемпионата мира по фигурному катанию взяла японская спортивная пара Рику Миура—Рюити Кихара. Несмотря на ошибки в произвольной программе, они смогли во второй раз в карьере выиграть титул чемпионов мира. Главных конкурентов, немцев Минерву Фабьен Хазе и Никиту Володина, японцы обошли всего на 0,7 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Японский дуэт Рику Миура—Рюити Кихара Фото: Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters Рику Миура и Рюити Кихара после победы на чемпионате мира по фигурному катанию Фото: Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters Церемония награждения Фото: Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Японский дуэт Рику Миура—Рюити Кихара Фото: Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters Рику Миура и Рюити Кихара после победы на чемпионате мира по фигурному катанию Фото: Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters Церемония награждения Фото: Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters

Первое золото чемпионата мира по фигурному катанию взяла японская спортивная пара Рику Миура—Рюити Кихара. Несмотря на ошибки в произвольной программе, они смогли во второй раз в карьере выиграть титул чемпионов мира. Главных конкурентов, немцев Минерву Фабьен Хазе и Никиту Володина, японцы обошли всего на 0,7 балла.

Турнир среди спортивных пар на бостонском чемпионате мира, кажется, окончательно развеял представление о том, что по возвращении на международную арену российские дуэты смогут без каких-либо усилий оказаться в авангарде жанра и с легкостью перекатать нынешнюю международную элиту.

За время трехлетнего отсутствия фигуристов из России уровень парного жанра существенно вырос.

Победа японской пары Рику Миура—Рюити Кихара наглядное тому подтверждение. Для них это уже второе золото чемпионата мира: первое в своей карьере и в истории своей страны (в парном катании) они заработали два года назад. Но тогда вкус у этой победы был совсем иной. В 2023 году Миура и Кихара показали отнюдь не чемпионское катание, сорвав прыжки и поддержки, а победили во многом как раз из-за отсутствия конкуренции — просто остальные наваляли еще больше.

Нынешние прокаты Рику Миуры и Рюити Кихары тоже нельзя назвать выдающимися, однако дуэт заметно прибавил. Это касается не столько технической составляющей — партнерша и на каскаде из тройного тулупа и двух акселей, и на выбросах для подстраховки подставляла на выезде вторую ногу, сколько второй оценки. В произвольной программе пара выбрала нетипичные для японских фигуристов, которые обычно делают ставку на «нежную лирику», образы. Рику Миура в коротком ярко-красном платье и Рюити Кихара, алая роза на груди которого перекликалась с нарядом партнерши, под композицию «Adios» от британского музыканта Бенджамина Клементина изображали горячо влюбленную, слившуюся в страстном танце пару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление японского дуэта

Фото: Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters Выступление японского дуэта

Фото: Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters

Небольшие ошибки не помешали им обогнать, пусть и всего на семь десятых балла, действующих чемпионов Европы, немецкую спортивную пару Минерву Фабьен Хазе и Никиту Володина.

Текущий сезон для дуэта всего лишь второй в карьере, но крайне плодовитый на медали: к бронзе прошлогоднего чемпионата мира они добавили серебро.

Фабьен Хазе и Володину с энергичной постановкой под «Времена года» Антонио Вивальди дотянуться до золота помешали вроде бы мелкие, но многочисленные нюансы: с наиболее сложными элементами они справились отлично, но потеряли уровни на тодесе и поддержках. В финале программы казалось, что Володин вот-вот уронит партнершу на поддержке, но та изо всех сил вцепилась в него и сумела спуститься без падения.

Оба дуэта представили технический контент, который сопоставим с набором ведущих российских пар. И у японцев, и у немцев прыжковый набор полностью дублирует набор действующих чемпионов России Анастасии Мишиной и Александра Галлямова: тройной тулуп и тройной сальхов, один из которых в секвенции с двумя акселями. Выбросы у Рику Миуры и Рюити Кихары такие же, как у флагманов российской сборной, риттбергер и флип, у Фабьен Хазе и Володина — риттбергер и сальхов. Это значит, что теперь в случае возвращения на международные старты отечественным фигуристам придется либо усложняться, либо делать ставку на качественное исполнение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выступление итальянских фигуристов Сары Конти и Никколо Мачии, взявших бронзу Фото: Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters Выступление немецкой пары Минервы Хазе и Никиты Володина, завоевавших серебро Фото: Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters Минерва Хазе и Никита Володин во время проката Фото: Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters Немецкие фигуристы были рады своим оценкам Фото: Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters Рику Миура и Рюити Кихара после оглашения оценок судей Фото: Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Выступление итальянских фигуристов Сары Конти и Никколо Мачии, взявших бронзу Фото: Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters Выступление немецкой пары Минервы Хазе и Никиты Володина, завоевавших серебро Фото: Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters Минерва Хазе и Никита Володин во время проката Фото: Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters Немецкие фигуристы были рады своим оценкам Фото: Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters Рику Миура и Рюити Кихара после оглашения оценок судей Фото: Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters

Хедлайнером второго соревновательного дня стал американский фигурист-одиночник Илья Малинин, получивший за короткую программу лучшие в своей карьере баллы — 110,41. До мирового рекорда — он по-прежнему принадлежит соотечественнику Малинина Нейтану Чену — не хватило трех баллов.

Илья Малинин признался, что нервничал перед стартом, однако выглядел, как и всегда, предельно уверенным.

С программой, которая включает два самых сложных четверных прыжка (без учета акселя) — лутц и флип, он справился так легко, как будто бы сил у него хватило бы на еще три такие программы.

Любопытно, что арбитры оценили крайне высоко не только прыжки, но и компоненты. По этому параметру Малинин, у которого вторая оценка всегда хромала, опередил признанных «скользистов» и мастеров артистизма Джейсона Брауна из США и Кевина Эмоза из Франции. Больше набрал только вице-чемпион мира Юма Кагияма, который по результатам короткой программы отстает от Малинина всего на три балла.

Екатерина Ремизова