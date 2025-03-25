Семи квадов во лбу

Главная интрига бостонского чемпионата мира по фигурному катанию, стартующего в среду, 26 марта, связана с американцем Ильей Малининым. Действующий обладатель титула планирует исполнить самую сложную с точки зрения содержания программу из семи четверных прыжков, включая в том числе и наиболее дорогостоящий аксель. В этом году Малинин уже предпринимал попытки собрать архисложный контент, но ни в финале Гран-при, ни на чемпионате США сотворить сенсацию пока не получилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Малинин намерен стать первым в истории фигуристом, исполнившим в произвольной программе семь четверных прыжков

Фото: Josh Morgan-USA TODAY / Imagn Images / Reuters Илья Малинин намерен стать первым в истории фигуристом, исполнившим в произвольной программе семь четверных прыжков

Фото: Josh Morgan-USA TODAY / Imagn Images / Reuters

Нынешний чемпионат мира по фигурному катанию станет уже четвертым, где не выступят российские фигуристы. В их отсутствие наиболее интересным событием турнира должно стать выступление 20-летнего американца Ильи Малинина, который уже отметился серией исторических достижений.

Ранее все они были связаны с самым сложным прыжком из существующих — акселем в четыре с половиной оборота. В 2022 году американец стал первым фигуристом в истории, успешно выполнившим четверной аксель в произвольной программе. В 2023-м он первым сделал этот же прыжок в короткой.

Сейчас Илья Малинин нацелился на другой прорыв: он намерен исполнить в произвольной программе на чемпионате мира семь четверных прыжков.

Шесть квадов первым исполнил его соотечественник Натан Чен — триумф пришелся на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Малинин уже повторил это достижение ровно год назад. А вот покуситься на семь четверных в одной программе до него не пробовал никто.

В текущем сезоне американец пытался штурмовать семиквадку уже дважды. Первую попытку — в финале Гран-при в Гренобле — арбитры не оценили. Они усмотрели недокрут не только на уроненном Малининым четверном лутце, но и на всех остальных квадах. Как результат — минус 20 баллов. Тогда Малинин заявил в интервью, что старается не фокусироваться на оценках, но пестрящий галками протокол, очевидно, задел фигуриста. Он ответил перформансом — сфотографировался в черной толстовке, на которой были напечатаны оценки за прыжки с отметками о недокрутах. На чемпионате США судейская бригада оказалась лояльнее, но прокат фигуриста смазало падение. На этот раз подвел четверной риттбергер.

На прошлой неделе Илья Малинин заявил Golden Skate: он уверен, что может исполнить семь четверных на соревнованиях.

Даже если действующий чемпион мира решит по каким-либо причинам выкинуть из программы парочку квадов или снова допустит осечку, вряд ли кто-то способен помешать ему защитить титул.

Француз Адам Сяо Хим Фа в самый разгар сезона получил травму лодыжки, из-за чего пропустил финал Гран-при и затем расклеился на чемпионате Европы. Победителя чемпионата четырех континентов — казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова — тоже сложно назвать серьезной угрозой, даже теоретически.

Зато серьезная интрига завязалась в танцах на льду, где у бессменных лидеров последних лет из США Мэдисон Чок и Эвана Бейтса нарисовались конкуренты: в гонку за лидерство включились канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. К американцам они подкрадывались постепенно: сначала обогнали Чок и Бейтса в произвольной программе на чемпионате мира прошлого года (по сумме, правда, все равно остались вторыми), затем — пусть всего на 0,5 балла — превзошли американцев на чемпионате четырех континентов в Сеуле.

Для обоих дуэтов бостонский чемпионат мира, будучи предолимпийским, имеет принципиальное значение: титул действующих может стать на Олимпиаде — при прочих равных — крайне убедительным аргументом.

В танцах на льду те, кто побеждает на предолимпийском чемпионате мира, как правило, потом забирают титул олимпийских чемпионов.

Не менее запутанной выглядит ситуация и у женщин, где все последние годы солировала японка Каори Сакамото. За время отстранения россиянок она взяла три золота чемпионатов мира и сейчас могла пополнить коллекцию четвертым титулом. Однако нынешний сезон как с точки зрения чистых прокатов, так и с точки зрения побед выдался для Сакамото дефицитным. Но если раньше ошибки не мешали японке собирать титулы, то за минувший год подтянулись конкурентки. Речь и об американке Эмбер Гленн, которая к 25 годам стабилизировала тройной аксель, и о южнокорейской фигуристке Ким Чхэён. Именно она в этом году забрала победу чемпионата четырех континентов и обошла Сакамото на Азиатских играх.

Екатерина Ремизова