Сотрудники выходят на торги

Российский бизнес пока не готов к найму сотрудников через аукцион. Ранее такую возможность начал тестировать сервис по поиску работы SuperJob. Теперь работодатели могут бороться за кандидатов, перебивая предложения конкурентов и улучшая условия труда. “Ъ FM” узнал у российских бизнесменов, как они относятся к такой системе поиска сотрудников. Подробности — у Андрея Загорского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Аукцион смогут инициировать как работодатели, так и соискатели. Причем число участников в торгах не ограничено, а их стандартное время составляет три дня, сообщает SuperJob. Компании получат возможность перебивать предложения конкурентов, например, с помощью зарплаты. В этом случае минимальный шаг повышения составляет 5%. Речь может идти и о дополнительных бонусах: удаленной работе, медицинском страховании или профессиональном обучении. По данным рекрутинговой компании Get Experts, 80% работодателей уже используют различные меры для удержания сотрудников. Впрочем, для этого необязательно проводить аукционы, уверен президент группы Favorit Motors Владимир Попов:

«Ничего нового не происходит. Каждый из агрегаторов пытается найти новые ниши. Такие аукционы существуют, в частности, у "Авито" и "Авто.ру". Таким образом игроки стараются монетизировать человеческий капитал и заработать на этом какую-то копейку. Пока же, на мой взгляд, если нормальный крутой работодатель предлагает хороший пакет, то в принципе у него будет очередь из сотрудников. У нас, например, так. Мы скорее отбираем людей, чем пытаемся их как-то дополнительно на аукционе захантить».

На фоне рекордно низкой безработицы в России рынок труда стал рынком соискателя. Кандидаты и так нередко запрашивают больше, чем компании могут себе позволить. И механизм с аукционом также выгоден исключительно соискателям, говорят собеседники “Ъ FM”. У бизнеса есть фиксированный бюджет, и выйти за его рамки возможно лишь в редких случаях, например, при найме топ-менеджеров. При этом искусственное повышение ставок на рынке создаст дополнительную финансовую нагрузку на организации, подчеркнул гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский:

«Конечно, торги за сотрудников — это ужасная инициатива. Дело в том, что у нас и так на сегодняшний момент жуткая нехватка кадров, и фактически хантинг и переманивание специалистов входит в моду.

Если мы то же самое будем сейчас практиковать на порталах, то станем терять качество работы, потому что каждый сотрудник вместо того, чтобы вникать в задачи, трудиться на совесть, рассчитывая на длительный стаж в одной компании, станет скакать с места на место в поисках лучшего оффера. Нужно понимать, что полгода — это минимальный срок, чтобы просто разобраться в работе».

На сайте SuperJob формат аукциона работает в тестовом режиме. И у бизнеса пока еще много вопросов к тому, как это будет функционировать. В частности, неясно, требуется ли подписание договора с соискателем на этапе торгов. Впрочем, на фоне дефицита рабочей силы любые инструменты могут оказаться полезными, отметил генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков. Однако он не уверен, что определить квалифицированного специалиста возможно на этапе мониторинга заявок: «Надо попробовать. Кажется, что это любопытная опция. Я прикинул: у нас пару месяцев назад была проблема, когда мы пытались найти токаря и не могли этого сделать, даже поднимая уровень зарплаты. Но пока непонятно, как это будет реализовано, потому что для того, чтобы повышать ставки, надо четко понимать все профессиональные компетенции кандидата. Иначе это достаточно бессмысленная история».

По оценке правительства, нехватка кадров останется острой проблемой в ближайшие годы. В течение шести лет экономике будет не хватать более 3 млн работников.

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Валерия Калинина