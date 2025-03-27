Возраст сотруднику не помеха

Средний возраст работника в России вырос до 42 с половиной лет. Это рекордный показатель за время наблюдений. За последние десять лет он увеличился на два года. Это следует из данных Росстата за прошлый год, которые приводит РБК. В 2024 году численность работников старше 55 лет выросла до 13,5 млн человек, сейчас это 18% от всех занятых. По итогам 2020-го доля возрастных сотрудников составляла 17%.

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Количество работников до 35 лет, наоборот, упало, сейчас это примерно четверть от всех занятых. Такая тенденция связана с демографией, говорит директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец: «В России идет достаточно быстрое старение населения, соответственно, старение работающих людей. Плюс к этому увеличение пенсионного возраста, которое не выводит за пределы сотрудников тех, кто достиг преклонных лет, то есть старшая рабочая группа не уходит с рынка труда, а молодежь не притекает.

С дефицитом рабочих рук это не очень связано, потому что всегда среди возрастных сотрудников безработица всегда была минимальной.

Если среди молодежи (выпускников вузов) в последние годы она была 3-5% или даже выше, до 10%, то в старшей возрастной группе этот уровень был около 1%. Это ценные сотрудники, которые хорошо знают свое дело. Увольняли их редко».

Старение работников можно назвать негативной тенденцией, особенно сильно она может повлиять на бюджетные отрасли, отметил профессор Финансового университета Александр Сафонов: «Если сохранятся такие тенденции, то неизбежно сокращение числа рабочей силы из числа резидентов РФ. Соответственно, это будет серьезно ограничивать трудовые ресурсы, это усложнит ротацию кадров для многих компаний, и в конечном итоге это просто приведет к снижению объемов производства товаров и услуг.

Есть инструмент в виде привлечения иностранной рабочей силы, но надо понимать, что кадровый состав совершенно другой. Резидент, как правило, обладает, помимо культурной идентичности, знания русского языка, еще и соответствующим образованием, которое позволяет осваивать и рабочие профессии, и профессии, связанные с высшим образованием. Таким же количеством мигрантов заместить эти рабочие места не удастся.

Особо серьезным образом такая ситуация скажется на бюджетных отраслях. Потому что там условия труда менее привлекательные, чем в бизнесе, например, по заработной плате, по нагрузке. Мы будем в ближайшее время видеть продолжающийся рост голода в системе образования, касающийся всех уровней, и здравоохранения, особенно среднемедицинского персонала. Определенным ответом на этот вызов является рост производительности труда, но если мы говорим о бизнесе, там это легко сделать в силу применения современных инновационных технологий, а вот что касается бюджетного сектора, то это, наверное, уже невозможно».

В 2024 году изменилась также средняя продолжительность рабочего времени. Правда, символически — на минуту. Один сотрудник отрабатывал 38 часов 12 минут в неделю.

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Елена Иванова