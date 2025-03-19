Скрытые трудовые резервы

Российским компаниям для решения проблемы кадров необходимо активнее инвестировать в среднее профессиональное образование, заботиться о здоровье своих сотрудников и мотивировать их подключением к программе долгосрочных сбережений. Такие рекомендации бизнесу от министров федерального правительства прозвучали 18 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как минимум четыре федеральных министра, выступая вчера на ежегодном съезде РСПП, говорили об одной из самых острых проблем бизнеса — о нехватке работников в российской экономике. Выступивший перед членами РСПП глава Минтруда Антон Котяков отметил, что в перспективе дефицит кадров при отсутствии дополнительных усилий правительства по решению это проблемы может только нарастать: кадровая потребность экономики до 2030 года, по оценке ведомства, составляет 10,9 млн работников. Большинство из них нужны для того, чтобы заменить выбывающих на пенсию, а 800 тыс.— для заполнения новых рабочих мест. «В среднем нам предстоит привлекать на рынок труда 2,2 млн человек в год. Наибольший прирост численности занятых произойдет в обработке, сфере транспортировки и хранения, в индустрии гостеприимства. Наибольшее снижение ожидается в торговле и в госуправлении»,— пояснил министр. Он отметил, что большая часть необходимых до 2030 года работников (около 7 млн человек) — это специалисты со средним профессиональным образованием.

Министр просвещения Сергей Кравцов, со своей стороны, для обеспечения притока «синих воротничков» предложил компаниям активнее инвестировать средства в реализацию федерального проекта «Профессионалитет». Он был запущен в 2022 году и предполагает создание образовательно-производственных центров (кластеров) — мест интеграции колледжей и организаций реального сектора экономики. Первый выпуск «Профессионалитета» состоялся в 2024 году и составил почти 140 тыс. человек. «Сейчас стоит задача расширения проекта»,— сообщил министр.

Глава Минфина Антон Силуанов напомнил предпринимателям о программе долгосрочных сбережений, которую, по его мнению, они могли бы использовать для стимулирования работников, в том числе вместо увеличения зарплат. Эту программу правительство запустило в прошлом году как альтернативу системе накопительных пенсий, которая фактически прекратила свое существование еще в 2014 году. «В последнее время (работодатели.— “Ъ”) часто принимали решения о повышении зарплат, но это инфляционный инструмент, который влияет на размер прибыли. А использование долгосрочной программы сбережений важно и для работников, и для того, чтобы те деньги, которые будут направляться в систему, в конечном счете возвращались в бизнес»,— пояснил Антон Силуанов.

Глава Минздрава Михаил Мурашко высказался на съезде по своему профилю, предложив бизнесу подумать о повышении производительности труда через более тщательную охрану здоровья сотрудников. «Хронические болезни съедают порядка 4% ВВП, в основном из-за ранней смертности лиц трудоспособного возраста. Курение сотрудников обходится российским компаниям в 443 млрд руб.— из-за перекуров и снижения продуктивности»,— сообщил министр. По его словам, каждый сотрудник, не прошедший диспансеризацию и вакцинацию,— потенциальный убыток для компании. Так что бизнесу нужно активнее внедрять программы поддержки здорового образа жизни, дал совет предпринимателям глава Минздрава.

Анастасия Мануйлова