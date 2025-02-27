Тихий наем индексирует риски

Министерство труда предлагает расширить полномочия межведомственных комиссий по нелегальной занятости, пишет РБК. Последние получат право вызывать к себе на заседания представителей компаний в случае выявления так называемых индикаторов риска. Если работодатель проигнорирует повестки больше двух раз за полгода, к нему придут контрольные органы с внеплановой проверкой.

Инициатива повлечет серьезные последствия для бизнеса, считает руководитель практики трудового права Stonebridge Legal Денис Бушнев: «Такая инициатива просто демонстрирует, что у государства сейчас конкретная последовательная политика по выводу теневого сектора занятости в свет и ее обеления. Игнорировать такую инициативу не стоит, ведь может выявиться, что все-таки при наличии этого индикатора компания соответствует категории риска. Если прокуратура будет инициировать проверки с помощью Государственной инспекции труда, могут участиться и внеплановые визиты.

На какие ухищрения обычно идут наниматели? Какие-то бизнесы просто заключают с физическими лицами, которые не имеют статуса ни самозанятых, ни индивидуальных предпринимателей, гражданско-правовой договор, например, подряда либо оказания услуг, и длительное время используют их труд. Это самая явная категория риска. Конечно, бывают случаи оплаты в конвертах. Бывают систематические привлечения самозанятых и индивидуальных предпринимателей фактически к трудовой деятельности. Есть у него определенные критерии, признаки, это все достаточно подробно регламентировано.

Смысл в повышении лимитов на сверхурочную работу для определенных предприятий, там, где требуется привлечение труда сотрудников в разных сменах, и они бы рады предлагать сверхурочную работу, и вроде как работники сами не против. Наверное, для них это оправданный шаг. Для компаний непроизводственного характера, офисных работников данная мера в принципе не актуальна. Эти вопросы решаются таким институтом, как ненормированный рабочий день».

Согласно последнему исследованию от Superjob, всего около трети россиян готовы получать зарплату в конверте. Однако в некоторых сферах по-прежнему преобладает именно теневая занятость, отметил заместитель генерального директора портала «Работа.Ру» Александр Ветерков: «Теневая занятость может присутствовать в малом бизнесе, в розничной торговле, но она контролируется через другие параметры, например, через медицинские книжки, выполнение каких-то заказов на небольших стройках, работ в частном секторе, в медиа, в маркетинге, то есть во фриланс-сфере.

Насколько вообще выгодно для бизнеса не заключать трудовой договор? Правильнее сравнивать не с выполнением разовых заказов, а работу по трудовому договору и работу вообще без договора, когда деньги выплачиваются серыми схемами. Здесь разница существенная. То есть если сотрудник работает по трудовому договору, то у нас есть подоходный налог в размере 13% и прогрессивная шкала, да и плюс отчисления в фонды. Вообще на 1 руб. заработной платы чистыми, которые получает сотрудник, предприятие платит 50 коп. в разные налоги и фонды».

Ранее “Ъ FM” сообщал о том, как на фоне дефицита кадров во многих компаниях стала набирать популярность практика так называемого тихого найма. Речь идет о совмещении текущим сотрудником двух или более позиций за дополнительную плату. Вакантное место при этом широко не афишируется. В ряде случаев доля позиций, закрытых за счет «тихого найма», достигает 50-60%.

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Никита Путятин