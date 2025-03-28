«Красивыми фразами уже не обойтись»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не все устраивает в новом проекте соглашения с США по редкоземельным минералам. Ранее документ опубликовал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, отметив, что подписать его не представляется возможным. При этом ранее украинский лидер выразил надежду, что США не откажутся от дальнейшей поддержки Киева. Президент Франции Эмманюэль Макрон, со своей стороны, не исключил, что Вашингтон отойдет в сторону и призвал готовиться к худшему. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ситуация вокруг мирных переговоров складывается не лучшим образом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Владимир Зеленский в Париже не то чтобы поделился наболевшим, но можно предположить, что ему очень трудно в текущей ситуации вести себя дипломатично в отношении действующей американской администрации. В частности, президент Украины выразил явное недовольство последними высказываниями спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Зеленский назвал его «человеком с другой планеты», который находится во власти кремлевских нарративов. Имеется в виду нашумевшее интервью американца Такеру Карлсону, в котором он недвусмысленно намекнул на то, что Москва имеет право претендовать на четыре украинских области. Владимир Зеленский надеется, что США на его стороне, но в реальности все может выйти и по-другому. О том же говорят и европейцы.

Собственно, к чему все это? Несколькими днями ранее Дональд Трамп заявил, что то самое многострадальное ресурсное соглашение почти готово и будет в скорости подписано. В этой связи нужно напомнить, что президент США считает этот документ фактическим условием дальнейшей поддержки Украины. Американский Минфин подготовил новый вариант сделки и передал его Киеву. Буквально через сутки после этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк придал текст огласке с комментарием: «Это просто ужас». Согласно договору, чуть ли не все ресурсы страны переходят под американский контроль. В советских учебниках подобное именовалось разграблением колоний империалистическими ястребами или воротилами с Уолл-Стрит. Нельзя исключать, что соглашение умышленно слили в Сеть, дабы подготовить общественное мнение: подписать документ невозможно и не один парламентарий никогда за такое не проголосует. Владимир Зеленский, со своей стороны, смягчил острые углы, однако признал, что не все в новом варианте договора устраивает официальный Киев.

Что дальше, понятно: если подписание в очередной раз сорвется, тогда положение Украины и лично президента рискует резко ухудшиться.

Но так кажется, что и Трамп вряд ли решится преподнести России Украину на блюде, хотя бы потому, что это ставит под сомнение его способности как переговорщика, который обещал мир, а не поражение одной из сторон. При этом результаты переговоров в Эр-Рияде, как мы видим, получились совсем неоднозначными. Зеленский же отправился в Европу за поддержкой, которая ему сейчас крайне необходима, и получил ее, правда, больше на словах. Что же в сухом остатке? Никакого мира как не было, так и нет, и даже перемирия, похоже, тоже. Все, наоборот, усложняется, и Трампу нужно как-то на это все реагировать, возможно, жестко. Делать это ему явно не хочется. Такое впечатление, что грандиозный скандал в Вашингтоне пришелся весьма кстати — у Трампа появилась возможность взять паузу, чтобы обдумать все происходящее. Но решение придется принимать, одними красивыми фразами уже не обойтись.

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Дмитрий Дризе