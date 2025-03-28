Путин: в мире внимательно следят за переговорами России с США

И в России, и в мире смотрят за ходом российско-американских переговоров, заявил президент Владимир Путин. Он уверен, что американский президент Дональд Трамп искренне хочет завершения конфликта на Украине.

Господин Путин во время визита в Мурманскую область встретился с моряками АПЛ «Архангельск». Один из них спросил президента о ходе переговоров с США. В ответ Владимир Путин шутливо призвал его не обращать на эти переговоры внимания.

«Вы не обращайте на это внимание, просто несите службу, исполняйте свой долг. В целом это шутка. Я понимаю, что все в мире и в нашей стране, все люди внимательно за этим смотрят»,— ответил господин Путин.

12 февраля президент России провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Второй раз они созвонились 18 марта, после чего Владимир Путин согласился на предложение США о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней. Господин Трамп считает, что и Москва, и Киев хотят окончания конфликта.

О контактах США и РФ — в публикации «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».