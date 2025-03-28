Путин: экономика России находится в удовлетворительном состоянии

Экономика России и государственные финансы «находятся в удовлетворительном состоянии», заявил президент Владимир Путин. По его словам, несмотря на эту стабильность, «денег всегда не хватает» в любые времена.

Господин Путин сказал, что Россия занимает четвертое место в мире «по объему экономики, по паритету покупательной способности». «Все стабильно — и в сфере государственных финансов, и в сфере экономики в целом. Но всегда денег не хватает... Я не помню за все годы своей работы, чтобы кто-то говорил из тех, кто руководит финансами и экономикой, что "все, не знаем, куда деньги девать" — такого не бывает»,— заверил президент на встрече с моряками АПЛ «Архангельск».

26 марта премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что темпы роста российской экономики в шесть раз превышают европейские. По его словам, в 2024 году ВВП России вырос на 4,1%, впервые преодолев отметку в 200 трлн руб. За два с половиной месяца курсы ведущих мировых валют в России снизились на 14–25%.

О прогнозах экономистов — в материале «Ъ» «Экономика РФ стремится к росту на 3% в год».