Мишустин: ВВП России впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей

Темпы роста российской экономики в шесть раз превышают европейские. Показатель продолжает уверенно расти последние два года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По итогам 2024 года ВВП России вырос на 4,1%, впервые преодолев отметку в 200 трлн руб., рассказал господин Мишустин. Основной прирост добавленной стоимости замечен в отраслях: информация и связь (+11,9%), гостиницы и рестораны (+9,6%), оптовая и розничная торговля (+6,9%), обрабатывающие производства (+7,6%).

«Уже второй год подряд наша экономика движется темпами, которые превосходят среднемировые. Именно такую цель определил президент. Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности»,— сказал Михаил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что для обеспечения устойчивости российской экономики в условиях «беспрецедентных санкций» необходима «самодостаточная промышленность».

Михаил Мишустин отметил, что нужно наращивать темпы роста экономики, не нарушая макроэкономическую стабильность России и не снижая качество жизни людей.

В своем заявлении господин Мишустин также рассказал, что за последний год российский экспорт в дружественные страны вырос на 8,5%. Были отмечены рост поставок в Азию, Африку и Америку и снижение — в Европу.