Экономика РФ стремится к росту на 3% в год

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) обновил свой ежемесячный краткосрочный прогноз динамики ВВП, который был понижен до 3,2% с 3,5% по февральской оценке. Такое снижение стало результатом замедления роста экономики с 5,3% в декабре 2024 года до 2,9% в январе 2025-го (см. график), согласно оценке аналитиков института на основе данных, доступных на первую половину марта 2025 года (оценка Минэкономики — 3%, см. “Ъ” от 13 марта). «В начале года российская экономика продолжает демонстрировать уверенный рост в условиях значительного бюджетного импульса и роста потребительского спроса. Некоторое торможение экономической активности в январе можно рассматривать как корректировку после декабрьского ускорения»,— констатируют авторы расчетов. Оценка ИНП РАН получена «на основе экстраполяции временных рядов (при отсутствии внешних шоков)». Напомним, текущий консенсус аналитиков из пула ЦБ о темпах роста экономики России по итогам текущего года — 1,7%.

В ИНП РАН, тем не менее, наблюдают «переход экономики к траектории более низких темпов роста и формирование предпосылок для дальнейшего замедления экономической активности в условиях сверхжесткой денежно-кредитной политики и ухудшения внешних факторов». Кроме того, аналитики выделяют дополнительные риски — это затухание бюджетного импульса (быстрый рост бюджетных расходов в начале года связан с авансированием госконтрактов), сокращение объема нефтегазовых доходов из-за снижения цен на нефть и укрепления курса рубля, постепенное снижение инвестактивности бизнеса и замедление роста реальных доходов населения.

Именно рост реальных зарплат стал одним из ключевых факторов заметного роста экономики в начале 2025 года. За январь 2025 года прирост номинальной заработной платы к январю 2024 года составил 18,7%, а реальной — на 8%, оценили в ИНП РАН на основе данных «Сбериндекса». Последние фиксируют продолжающийся высокий рост реального частного потребления, его годовые темпы на неделе 10–16 марта ускорились до 6,8% с 1,7% в предыдущие две недели по всем основным видам расходов. Такое ускорение обусловлено различиями в падении трат после праздничной недели, включающей 8 марта: в 2025 году оно составило лишь 5,6%, в то время как в 2024 году — 9,2%.

Артем Чугунов